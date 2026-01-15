Małgorzata Potocka, aktorka znana z produkcji takich jak "Barwy szczęścia", "Plebania", "Och, Karol 2", "Wszystko na sprzedaż" oraz "Wesela nie będzie", została ogłoszona jedną z pierwszych uczestniczek nadchodzącej, 18. edycji programu „Taniec z gwiazdami”. Potocka, która nie kryje entuzjazmu z powodu udziału w show, już rozpoczęła przygotowania do nowego tanecznego wyzwania. Zdradziła więcej szczegółów dotyczących podpisanej ze stacją umowy.

Małgorzata Potocka uczestniczką nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

11 stycznia Małgorzata Potocka gościła w programie „halo tu Polsat”, gdzie oficjalnie zapowiedziała swój udział w nowym sezonie „Tańca z gwiazdami”. Podczas rozmowy z prowadzącymi wyznała, że taniec od zawsze był obecny w jej życiu, zwłaszcza w kontekście zabawy z córkami. Teraz jednak, jak przyznała, taniec towarzyski w programie wymaga od niej zupełnie innego podejścia. Aby przygotować się do występów, aktorka rozpoczęła intensywne treningi.

Całe życie z moimi córkami szalałyśmy w klubach. Teraz one są poważnymi mamami, a ja jestem niepoważną mamą

Aktorka wygadała się ws. podpisanej umowy

Nie jest tajemnicą, że uczestnicy "Tańca z gwiazdami" podpisują ze stacją indywidualne umowy, w których znajduje się chociażby wysokość wynagrodzenia i warunki współpracy. Małgorzata Potocka zdradziła, że również podpisała taki kontrakt. Jak się okazało, umowa ta zakazuje jej ujawniania jakichkolwiek wrażliwych informacji:

Podpisałam taką umowę. Nie mogę nic mówić. Nic, absolutnie. Ja teraz w ogóle żadnych wywiadów do 15 maja nie udzielam

Choć Małgorzata Potocka nie może zdradzać za wiele, fani już nie mogą się doczekać, aż zobaczą ją na parkiecie. Nie mają najmniejszych wątpliwości, że ta da z siebie wszystko.

Małgorzata Potocka o walce z chorobą

Niedawno Małgorzata Potocka gościła w programie "Joanna Racewicz. Własnym głosem" dla Party.pl. W trakcie rozmowy opowiedziała o walce z chorobą, z którą się zmagała. Aktorka niewiele mówi o swoim życiu osobistym, jednak tym razem zrobiła wyjątek.

Najpierw jest fala smutku, druga gala to beznadzieja, trzecia fala - paraliżująca. (...) To było siedem lat, bardzo ciężkich! podkreśliła.

