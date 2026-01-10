Małgorzata Potocka to postać nietuzinkowa w polskim świecie kultury. Aktorka teatralna, filmowa i serialowa, a także reżyserka, przez dekady zdobywała uznanie widzów oraz krytyków. Widzowie pamiętają ją z ról w produkcjach takich jak „Hubal”, „Matki, żony i kochanki”, „Plebania” czy „Gang Zielonej Rękawiczki”. Obecnie Małgorzata Potocka występuje w serialu „Barwy szczęścia”, gdzie wciela się w postać Joli.

Oficjalne ogłoszenie: Potocka w 18. edycji „Tańca z Gwiazdami”

W sobotni poranek, 10 stycznia 2026 roku, na stronie „Halo, tu Polsat” opublikowano oficjalny komunikat. Poinformowano w nim, że Małgorzata Potocka dołączyła do grona uczestników 18. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Produkcja programu potwierdziła tę informację.

Małgorzata Potocka intensywnie przygotowuje się do udziału w show. Według informacji medialnych, najbliższe tygodnie spędzi na sali tanecznej. Jej obecność na parkiecie Polsatu z pewnością będzie jedną z najbardziej komentowanych w tegorocznej edycji. Aktorka, znana z ról dramatycznych, teraz zaprezentuje się widzom w zupełnie nowym świetle.

Informację o udziale Małgorzaty Potockiej w „Tańcu z Gwiazdami” przekazała oficjalna strona „Halo, tu Polsat”. To właśnie tam publikowane są najnowsze wiadomości dotyczące obsady i przebiegu programu. Komunikat pojawił się rankiem 10 stycznia 2026 roku i natychmiast wywołał poruszenie wśród internautów.

Małgorzata Potocka nie będzie jedyną znaną postacią na parkiecie 18. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Już wcześniej ogłoszono udział Mateusza Pawłowskiego - młodego aktora znanego z roli Kacpra Boskiego w serialu „Rodzinka.pl”. To dopiero początek ujawniania listy uczestników. Produkcja programu zapowiada kolejne nazwiska w najbliższych dniach.

