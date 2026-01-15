"Taniec z gwiazdami" to od lat jeden z najbardziej popularnych tanecznych programów rozrywkowych w Polsce i prawdziwy hit Polsatu. Show budzi duże emocje nawet przed oficjalnym rozpoczęciem się tanecznych pojedynków. Fani formatu z niecierpliwością wyczekują potwierdzenia nazwisk osób, które wezmą udział w nadchodzącej edycji. Tym razem informator zdradził wieści o wielkim powrocie.

Wraca do "Tańca z gwiazdami" i znów zawalczy o Kryształową Kulę

Najbliższa edycja "Tańca z gwiazdami" już teraz wywołuje wiele emocji, a wszystko dzięki sukcesywnie zdradzanym nazwiskom gwiazd, które staną do tanecznej konkurencji. Do tej pory potwierdzono już udział aktora Mateusza Pawłowskiego (znanego z roli Kacperka w popularnym serialu "Rodzinka.pl") oraz aktorki Małgorzaty Potockiej.

Osoba będąca blisko produkcji formatu zdradziła Plejadzie, że w najbliższej edycji będziemy świadkami wielkiego powrotu kilkukrotnego zwycięzcy "Tańca z gwiazdami" - Jacka Jeschke. Tancerza, który w trakcie kilku edycji zdobył ogromną sympatię wśród widzów i popularność wśród internautów. Co więcej, zdradzono też, kogo będzie miał okazję trenować.

Jacek jest już ikoną tego programu. Trzy razy zdobył Kryształową Kulę i wszyscy mają świadomość tego, że może po nią sięgnąć kolejny raz. Zwłaszcza, że będzie teraz tańczył z jedną z najbardziej znanych i szanowanych aktorek w Polsce. Produkcja wie, że o tym duecie będzie się dużo pisało. przekazał Plejadzie informator

Sam Jacek już kilka miesięcy sugerował internautom, że po przerwie bierze pod uwagę powrót w roli tancerza do "Tańca z gwiazdami", dając fanom nadzieję na ponowne zobaczenie go w telewizyjnym show.

Wcześniej Jacek Jeshke sięgnął po Kryształową Kulę, zdobywając pierwsze miejsce w programie, z aktorką Anitą Sokołowską, influencerką Marią Jeleniewską oraz aktorką Anną Karczmarczyk. W innych edycjach miał też okazję uczyć tańca m.in. Sylwię Bombę, Barbarę Kurdej-Szatan czy Natalię Nykiel.

Kto jeszcze zatańczy w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Mateusz Pawłowski i Małgorzata Potocka to połówki jedynie dwóch z dziesięciu par, które wezmą udział w zbliżającej się wielkimi krokami edycji. Według medialnych doniesień na legendarnym parkiecie prawdopodobnie zobaczymy również między innymi aktorkę Emilię Komarnicką, aktora i rapera Sebastiana Fabijańskiego, a nawet być może małżeństwo - Piotra Głowackiego z żoną.

Kogo najbardziej chcielibyście zobaczyć w "Tańcu z gwiazdami"?

