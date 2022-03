"Hotel Paradise 5": Jay o Elizie. Odpowiedział smutno, ale stanowczo 

W "Hotelu Paradise" robi się naprawdę gorąco! Po ostrej wymianie zdań podczas "Puszki Pandory" i wypowiedzi Jay'a na temat zbliżeń, w sieci zawrzało. By tego było mało, przystojniak zaprzeczając swoim poprzednim słowom, postanowił okazać Elizie czułość i pocałował piękną brunetkę. Czy teraz tego żałuje? Zdradził co sądzi o dziewczynie!

"Hotel Paradise 5": Jay gorzko o Elizie

Pomimo iż relacja Elizy i Jay'a z 5. edycji "Hotelu Paradise" na początku była bardzo niewinna, to z odcinka na odcinek pomiędzy tą dwójką wyczuwalna jest coraz większa chemia, a najnowsza "Puszka Pandory" i następujące po niej wydarzenia jeszcze bardziej wszystkich w tym utwierdziły. Po tym, jak przystojniak ostro wypowiadał się na temat zbyt szybkiego okazywania uczuć, postanowił sam dać się ponieść emocjom. Jay z "Hotelu Paradise" czule pocałował Elizę, która jak sama przyznaje, nie wróży temu związkowi świetlanej przyszłości. Dziewczyna nie tylko nazwała sportowca "toksycznym", ale też przyznała, że niektóre sytuacje zdecydowanie za szybko się zadziały.

Po emisji odcinka w sieci zawrzało, a internauci zasypali głównych zainteresowanych masą pytań odnośnie ich relacji.

- Czy spodobała ci się Eliza? - zapytał Jay'a jeden z fanów.

Odpowiedź uczestnika miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki wprawiła internautów w osłupienie.

- Nie - odpowiedział krótko i stanowczo Jay.

Instagram @jay_hotelparadise5_official

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Eliza i Wiktoria zerwały kontakt po zakończeniu show? Jest komentarz!

Chłopak w wymownym InstaStories postanowił także odnieść się do ogółu swoich zachowań, jakie widzowie TVN7 mogli do tej pory obserwować w "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise 5": Jay o swoim zachowaniu w programie. "Nadal nie rozumiem, co się tam wydarzyło"

Jay z 5. edycji "Hotelu Paradise" uznawany jest za jednego z najbardziej zagadkowych i kontrowersyjnych uczestników programu. Niektórzy sympatycy formatu z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze, określają go nawet mianem "kolorowego ptaka". Chłopak nie stroni od piercingu, chętnie maluje swoje paznokcie, jednak jego ekscentryczna aparycja, zdaniem wielu internautów, ewidentnie nie pasuje do jego postawy. Przystojny blondyn wydaje się bowiem bardzo wycofany, a jego izolowanie się od grupy coraz bardziej niepokoi widzów Telewizyjnej Siódemki. Teraz Jay postanowił zabrać głos w sprawie.

- W życiu prywatnym nie przetrawiłem wielu rzeczy i nagle wpada taka bomba - zaczął Jay. - Jesteś filmowany 24/7 na każdym kroku i otaczają cię ludzie - dodał.

Przypomnijmy, że introwertyczny charakter chłopaka w programie może mieć także związek z niejaką barierą językową, jaką napotkał. Jay jest bowiem w połowie Polakiem w połowie Francuzem. Ze względów prywatnych i zawodowych na co dzień jednak głównie posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.

- Nadal nie rozumiem, co się wydarzyło. Próbuję to wszystko przeanalizować, ale nie ma przerwy i po prostu toczy się dalej - przyznał Jay na InstaStories. - Poza tym wcześniej rozmawiałem tylko po polsku z ojcem i na tiktoku. Nie potrafię tego wytłumaczyć komuś, kto tego nie doświadczył, bo sam bym tego nie zrozumiał - dodał.

Instagram @jay_hotelparadise5_official

Co więcej, zaledwie kilka dni temu Jay z "Hotelu Paradise" przyznał się do depresji. Chłopak wyznał, że jeszcze do niedawna borykał się z załamaniem nerwowym i nie jest do końca pewny, czy już na dobre poradził sobie z problemem. Jednocześnie były telewizyjny partner Mariki zaznaczył, że jego stan nie ma nic wspólnego z wydarzeniami, jakie miały miejsce w rajskim hotelu.

Mat. prasowe

Myślicie, że słowa Jay'a o Elizie są prawdziwe, a może to jedynie zmyślna gra uczestnika "Hotelu Paradise"? Przypominamy, że bohaterowie show są związani ze stacją kontraktem i aż do zakończenia emisji programu ze swoim udziałem, nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich losy po wyłączeniu kamer.

Myślicie, że Eliza i Jay pasują do siebie?

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Sevag wyznał miłość jednej z uczestniczek. Fani w szoku!