Choć na początku relacja Elizy i Jay'a była bardzo niewinna i przyjacielska, to z odcinka na odcinek ich zażyłość staje się coraz silniejsza. Czy piękna brunetka zaryzykuje bezpieczeństwo w parze z Michałem i da się ponieść emocjom? Najnowsza "Puszka Pandory" wiele obnażyła.

"Hotel Paradise 5": Jay i Eliza coraz bardziej się do siebie zbliżają

W "Hotelu Paradise" już nie ma miejsca na sentymenty, a kolejni uczestnicy starają się wprowadzać w życie swoje zmyślne strategie. Trzeba przyznać, że wejście do programu Kuby i Rafała niewątpliwie namieszało w dotychczasowym życiu graczy. Podczas gdy Kasper i Wiktoria coraz lepiej się dogadują, a Klaudia i Sevag są w parze tylko po to, by przetrwać kolejne "Rajskie Rozdanie", Marika i Karolina rywalizują o względy Kuby. By tego było mało, także relacja Michała i Elizy, którzy do tej pory wydawali się silną parą, przeżywa prawdziwy kryzys.

Piękna brunetka już nie ukrywa swojego zainteresowania porzuconym przez Marikę Jay'em, z którym spędza niemal każdą wolną chwilę. Nagły zwrot akcji nie umknął jednak pozostałym mieszkańcom rajskiego hotelu, którzy podczas "Puszki Pandory" wprost zapytali Jay'a o jego podgląd na relacje damsko-męskie.

- Dlaczego jesteś taki niedotykalski? - padło jedno z pytań w stronę Jay'a. - Dla mnie chodzi po prostu o wartości - zaczął Jay. - Jeśli masz słowa i to mówisz szybko, to to dla mnie nie jest nic warte. Jeśli masz szybko uczucia, to te uczucia nic nie są warte i jeśli szybko dotykasz, czy ktoś cię dotyka, to ty nie jesteś dużo wart - dodał.

Słowa Jaya wprawiły w osłupienie pozostałych uczestników. Warto podkreślić, że pomiędzy niektórymi z nich już rodzi się bliskość, a namiętny pocałunek Mariki i Kuby z "Hotelu Paradise" był szeroko komentowany nie tylko przez widzów, ale też bohaterów rajskiego hotelu.

Po licznych zaskakujących pytaniach oraz kontrowersyjnych odpowiedziach, jakie padły podczas "Puszki Pandory", przyszedł czas na rozluźnienie atmosfery. I choć większość uczestników postanowiła rzucić się w wir dobrej zabawy, Jay'em wciąż targały wielkie emocje.

- Myślę, że jutro wylecę - zwierzył się Michałowi Jay. - Ta [Eliza przyp. red.] czuję, że jest jedyną, która ma sens. Może to jest mój charakter i jej, ale to nie pasuje - dodał.

Podobne myśli tego wieczoru miała również Eliza.

- Z Jay'em mamy tak, że on jest toksyczną osobą i ja jestem toksyczną osobą - przyznała w rozmowie z Karoliną Eliza. - Nasza para będzie parą, która będzie dążyła do zagłady. Ja jestem taka jak on, tylko on też ma złą stronę i ja też ją mam. On ma w sobie coś takiego, że nas po prostu do siebie ciągnie.

- Cała relacja z nim to jest takie wielkie "nie wiem" - przyznała Eliza. - Myślę, że to jest może jedyna możliwość, żeby znaleźć coś prawdziwego - podkreślił Jay.

Szczere wyznania sprawiły, że niedługo później pomiędzy Jay'em a Elizą stało się coś, czego nikt się nie podziewał. Po wymianie wymownych spojrzeń, a także gestów, przystojniak zdecydował się zaprzeczyć swoim słowom, jakie wypowiedział na "Pandorze" i obdarzyć ciemnowłosą piękność czułym pocałunkiem.

- Dobrze się czuję przy Elizie, że otworzyłem się, ale myślę, że bliskości było chyba trochę za dużo - przyznał później przed kamerami Jay.

Także Eliza nazajutrz nie kryła radości z tego, że coraz bardziej zbliża się do przystojniaka.

- Bardzo się cieszę z tego wszystkiego, co się zdarzyło wczoraj - przyznała. - Niektórych rzeczy z Jay'em nie, że żałuję, ale może za szybko niektóre rzeczy tam sobie poszły - dodała.

Myślicie, ze Jay i Eliza mają szansę stworzyć szczęśliwą parę?

"Hotel Paradise": Internauci o Elizie i Jayu: "Uroczo się na nich patrzy"

Jay i Eliza z "Hotelu Paradise" zaczynają się mieć ku sobie, chociaż oboje boją się zranienia. Internauci chociaż wcześniej nie szczędzili uczestniczce gorzkich słów, kibicują jej relacji z Jayem:

- To było takie prawdziwe i tak iskrzyło, że czuliśmy się jak intruzy oglądając to😮

- Wkurzają mnie, choć to wydaje się prawdziwe

- Mam nadzieję że Elizka trochę go rozkręci 😂

- Iskry lecą, kibicuję mimo wszystko ❤️ Chyba jedyne prawdziwe miłosne emocje póki co..

- Kurczę uroczo się na nich patrzy 🥰

Niektórzy jednak nie widzą przyszłości dla tego duetu:

Ona ociera się o niego jak kotka, on niedostępny - nic z tego nie będzie 😂

Internauci wypominają Jeyowi jego własne słowa z Pandory, kiedy mówił, że gdy ktoś zbyt szybko pozwala sobie na bliskość, to nie jest nic wart:

- A dopiero mówił ze jak ktoś szybko się zbliża to nie jest nic wart XDDD👏

- Dokładnie! To się nazywa HIPOKRYZJA

A wy co sądzicie o rodzącej się relacji pomiędzy Elizą a Jayem? Czy to początek wielkiej miłości?