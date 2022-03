"Hotel Paradise 5": Eliza i Wiktoria zerwały kontakt po zakończeniu show? Jest komentarz!

Wiktoria z "Hotelu Paradise" idzie jak burza. Uznawana za jedną najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek miłosnego show TVN 7 dziewczyna, zaledwie kilka dni temu przeszła spektakularną metamorfozę, a teraz znów szokuje fanów. Po tym, jak telewizyjna partnerka Miłosza zapowiedziała wielki powrót do naturalności, jej fani zaczęli zastanawiać się, jak wyglądała przed poprawkami medycyny estetycznej. Wtedy Wiki opublikowała zdjęcia sprzed lat, a teraz postanowiła pójść o krok dalej. Wiktoria pokazała zdjęcie swojej mamy. Kobiety wyglądają jak bliźniaczki! "Hotel Paradise 4": Wiktoria pokazała mamę Wiktoria to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych postaci 4. sezonu "Hotelu Paradise". Początkowo trudno jej było odnaleźć się w grupie. Doszło nawet do tego, że w skutek licznych plotek i spisów uczestnicy zlinczowali Wiki i doprowadzili do jej usunięcia z programu. Charyzmatyczna blondynka odrodziła się jednak niczym feniks z popiołów i już po kilku dniach wróciła do "Hotelu Paradise" silniejsza i znacznie pewniejsza siebie. Niestety, w skutek bezlitosnych zasad programu, po przegranej konkurencji Miłosz opuścił rajski hotel , a niedługo po nim Wiktoria została usunięta z show . Ku zaskoczeniu wszystkich zakochani otrzymali od losu kolejną szansę. Wiki i Miłosz powrócili do gry , od razu pozbywając się z niej swojego wroga. Ich determinacja, chęć walki i wielkie uczucie, jakie ich połączyło, zaprowadziło parę niemal do finałowego tygodnia. Ostatecznie, kolejne rajskie zadania i finałowa Pandora sprawiły, że o Złotą Kulę zawalczą Nana i Łukasz oraz Sara i Michał. Pomimo iż liczne powroty nie zapewniły Wiktorii awansu do wielkiego finału sezonu, to występ w miłosnym hicie Telewizyjnej Siódemki, z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, uczucia i...