"Hotel Paradise 5": Kuba pokazał jak świętował swoje urodziny! Była z nim Oliwia? 

Ania i Ivan to jedna z nielicznych par, których miłość zrodziła się w "Hotelu Paradise" i trwa do dziś. Już nie raz byliśmy świadkami rozstań uczestników tego programu, a jednak uczucie tej dwójki jest naprawdę mocne i trwałe, a sami zainteresowani, snują poważne plany na przyszłość! Zakochani spędzają ze sobą mnóstwo czasu, często też razem podróżują. Tym razem wybrali się na Kretę, na której świętują 27. urodziny Ani! Oczywiście w tak wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć niespodzianek, o które postarał się Ivan! Co przygotował dla swojej ukochanej? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Hotel Paradise": Ania i Ivan podzielili się radosną nowiną! Ukrywali to do samego końca! "Hotel Paradise": Ania z 2. edycji świętuje 27. urodziny Ania Matyasek wystąpiła w 2. edycji "Hotelu Paradise" . Dzięki udziałowi w randkowym show, udało jej się poznać przystojnego Ivana, z którym stworzyła parę już w programie. Choć zakochani mieli swoje wzloty i upadki, to jednak ostatecznie ich miłość zwyciężyła! Ania i Ivan do dziś są ze sobą bardzo szczęśliwi - mieszkają razem i chcą wspólnie budować przyszłość. Oprócz miłości, dzięki udziałowi w show TVN7 zdobyli również sławę i rozpoznawalność - obydwoje bardzo dobrze radzą sobie jako Influencerzy i z powodzeniem robią również karierę na Instagramie, na którym śledzą ich tysiące fanów.