"Hotel Paradise 4": Sara komentuje konflikt z Wiktorią. Zaprosiła ją na imprezę?

Natka z "Hotelu Paradise" odpowiedziała na pytania internautów i odniosła się do ostatnich wydarzeń w programie. Jak była już uczestniczka randkowego show ocenia zachowanie Wiktorii, która bardzo ostro skomentowała wygląd Ohy? Natka stanęła w obronie koleżanki i wbiła szpilę Wiki! Natalia nawiązała do dramatu, z którym w przeszłości musiała zmierzyć się Wiktoria... Natka z "Hotelu Paradise" krytykuję Wiktorię Wiktoria należy do grona uczestników czwartej edycji "Hotelu Paradise". Piękna blondynka od samego początku wzbudzała ogromne emocje wśród widzów i pozostałych uczestników programu. Niestety, szybko okazało się, że koledzy i koleżanki nie zaakceptowali Wiktorii. I chociaż robiła wszystko, żeby grupa ją polubiła, to zdecydowana większość chciała się jej pozbyć z "Hotelu Paradise". Widzowie byli zszokowani zachowaniem uczestników i bronili Wiktorii. Sytuacja zmieniła się kiedy Wiki odpadła z programu, a po jakimś czasie do niego wróciła. Dziś wydaje się, że Wiktoria ma coraz lepsze relacje z kolegami z czwartej edycji hitu TVN 7. Niestety, ostatnio Wiktoria powiedziała coś, co wstrząsnęło widzami i byłymi uczestnikami programu. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Kejti gorzko o Wiktorii. Zarzuca jej nieczystą grę? Wiktoria podczas randki z nowym uczestnikiem opowiadała, jak Miłosz wyrzucił ją z programu. W pewnym momencie rzuciła, że partner zostawił ją dla Ohy, która jej zdaniem jest m.in. gruba. Wybrał inną laskę. Grubą dziewczynę z pryszczami na twarzy, z czarnymi włosami. A jaki jest jego typ? Wysportowana blondynka z tatuażem na ręce- mówiła Wiki. Wypowiedź Wiktorii wstrząsnęła m.in. Launo, która bardzo zdecydowanie zareagowała na jej komentarz dotyczący...