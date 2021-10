"Hotel Paradise": Oha nie ma sobie nic do zarzucenia: "Jestem, jaka jestem"

Hania okazuje się być naprawdę mocną graczką w " Hotelu Paradise 2 ". Uczestniczka nie miała łatwego wejścia, a koleżanki niezbyt pochlebnie oceniając jej urodę, stwierdziły, że nie widzą w niej konkurencji. Jednak nowa od początku pokazała, że ma charakter. Hania idzie po swoje jak burza i ceni sobie szczerość, nawet kosztem narobienia sobie wrogów na rajskiej wyspie. Podczas "puszki Pandory" ostro określiła Sonię: Jesteś nieco fałszywa i nieokreślona Co na to Sonia? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Hania już pierwszego dnia narobiła sobie wrogów?! "Nie dam sobie uwłaczać!" "Hotel Paradise 2": Hania i Sonia na wojennej ścieżce To nie była zbyt miła "puszka pandory" dla Hani. Podczas pierwszych pytań dowiedziała się od męskiego grona uczestników, że nie jest w ich typie. Zapytana o to, czy przeszkadza jej fakt, że tak mocno się wyróżnia odpowiedziała: Absolutnie mi to nie przeszkadza. Od dziecka się wyróżniam i jestem oswojona z tym, że gdziekolwiek nie jestem no to zawsze niosę ten ciężar bycia inną i jest to dla mnie naturalne. Jako nowa uczestniczka, została również poproszona o ocenę pozostałych uczestników. Niestety dla Soni nie był to zbyt miły komentarz. Hania oceniła ją jako "nieco fałszywą oraz nieokreśloną", co spowodowało złość. To jest bardzo mocne słowo i przykre. - powiedziała Hania jednak była niewzruszona: Nie ma się co obrażać, tutaj chodzi o szczerość i trzeba wziąć na klatę. Jeśli ktoś by mi powiedział, że jestem fałszywa no to ok. Chociażby sytuacja wczorajsza, kiedy sama powiedziałaś, że z jednej strony tak z drugiej tak. Nawiązała do sytuacji, w której Sonia komentowała jej wygląd, a...