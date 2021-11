"Hotel Paradise": Wiktoria i Miłosz są parą po programie?! Uczestnik szczerze odpowiedział fanom

Relacja Miłosza i Wiktorii z "Hotelu Paradise" jest jednym z najchętniej obserwowanych wątków przez fanów show. Jedni są pewni, że to, co Wiktoria i Miłosz stworzyli w programie jest prawdziwe. Pozostali zaś są przekonani, że związek tej dwójki nie miał szans, aby przetrwać po programie.

Wśród fanów rodzi się więc wiele wątpliwości na ten temat. Z tego też względu widzowie "Hotelu Paradise" postanowili spytać u źródła. Ostatnio zasypali Miłosza pytaniami w sprawie jego relacji z Wiktorią. Czy są parą po programie? Uczestnik hitowego show TVN7 w końcu postanowił zareagować. Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Miłosz i Wiktoria są dalej razem?

Relacja Miłosza i Wiktorii w "Hotelu Paradise" jest pełna wzlotów i upadków. Choć w programie mogliśmy obserwować wiele pięknych momentów tej pary, to jednak nie brakowało też kłótni, nieporozumień, a nawet nadszarpnięcia zaufania. Wszyscy fani programu na pewno pamiętają sytuację, kiedy Miłosz pod wpływem grupy, zdecydował się wyrzucić Wiktorię z "Hotelu Paradise". Szybko tej decyzji pożałował, ale na szczęście równie szybko udało mu się odbudować zaufanie partnerki, bo Wiki niemalże natychmiast wróciła do programu.

screen/Player.pl

Ale kolejne poważne próby dla ich relacji znów się pojawiały. Kiedy pomiędzy parą trwała prawdziwa sielanka, Miłosz niespodziewanie opuścił "Hotel Paradise" w wyniku pechowego losowania podczas jednej z gier. Z show niedługo potem po raz drugi pożegnała się też Wiktoria, która odpadła z ręki Łukasza. Jak to jednak w "Hotelu Paradise" bywa, znów szybko doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Wiktoria tuż po "Rajskim Rozdaniu" wróciła do programu razem z Miłoszem! Para po ponownym pojawieniu się w hotelu jest ze sobą nierozłączna i wiele wskazuje na to, że ich relacja ma szansę trwać do dziś! Ale czy tak jest naprawdę?

screen/Player.pl

Zniecierpliwieni fani postanowili za pośrednictwem wiadomości na Instagramie zapytać Miłosza wprost, czy jest dalej z Wiktorią. Po otrzymaniu wielu pytań w tym temacie, Miłosz zdecydował się zareagować.

- Mordeczki. Chętnie bym odpowiedział na te tysiąc pytań, o to, czy jestem z Wiką, natomiast powinniście to już wiedzieć, że nie mogę, więc nie odpowiem na takie pytania. Jest mi przykro, ale nie powiem - odpowiedział Miłosz.

Instagram/mily_mo_

Miłosz oczywiście nie może zdradzać żadnych szczegółów na ten temat do czasu zakończenia emisji 4. edycji "Hotelu Paradise". Jednak biorąc pod uwagę to, że Wiktoria w ogóle nie pojawia się na wspólnych spotkaniach z pozostałymi uczestnikami programu, a także to, że od czasu publikacji emocjonalnego nagrania nie komentuje również wydarzeń związanych z show, jej relacja z Miłoszem mogła jednak nie przetrwać. Ale kto wie - może Wiki i Miłosz jeszcze nas zaskoczą? No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak uważnie śledzić kolejne odcinki 4. edycji "Hotelu Paradise", aby już niedługo wszystkiego oficjalnie się dowiedzieć!