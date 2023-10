Wiktoria z 4. edycji "Hotelu Paradise" budzi ogromne emocje wśród fanów show. Szerokim echem w sieci odbiła się jej trudna sytuacja w programie, kiedy to uczestnicy spiskowali przeciwko niej, a także za jej plecami, nie szczędzili jej gorzkich słów. W końcu nadeszła słynna Pandora, podczas której Wiktoria już nie wytrzymała i zalała się łzami. Choć przeczuwała, że grupa jej nie akceptuje, to jednak nie spodziewała się tak wielu nieprzyjemnych pytań w swoim kierunku.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Krystianem z 3. edycji "Hotelu Paradise". Postanowiliśmy zapytać go, jak on widzi tę sprawę.

- Montaż jest przedstawiony w ten sposób, że ona jest jednak bardzo gnębiona przez uczestników, ale ja sam wiem jak to było, więc... można zmontować to w każdy sposób. Można powycinać tylko takie najgorsze momenty, a takich dobrych momentów, integracji całej grupy się już nie pokazuje, bo to nie jest oglądane - powiedział nam Krystian.