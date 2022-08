"Hotel Paradise": Oliwia i Kuba rozstali się?! Jest komentarz! 

Ania z "Love Island" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania fanów i zdradziła, co łączy ją z Kubą z "Hotelu Paradise"! Czy uczestnicy randkowych programów z konkurencyjnych stacji są parą? Czy to właśnie u boku Kuby znalazła szczęście po rozstaniu z Czarkiem? Jest szczery komentarz Ani! Sprawdźcie, co zdradziła na Instagramie. Ania z "Love Island 3" zdradziła, co łączy ją z Kubą z "Hotelu Paradise 3" Ania wystąpiła w trzeciej edycji "Love Island" i razem z Czarkiem dotarła aż do finału programu. Niestety, ostatnio okazało się, że związek pary nie przetrwał próby czasu i byli uczestnicy hitu Polsatu ogłosili swoje rozstanie. Po pierwsze chciałam zaznaczyć, że będąc w programie bardzo się do siebie zbliżyliśmy, ale życie po programie jest zupełnie inne i dużo weryfikuje. [...] No i chcieliśmy Wam powiedzieć, że po prostu nie jesteśmy razem. Zostajemy na stopie przyjacielskiej - powiedziała wówczas Ania. Co ciekawe, kilka dni później Ania pokazała w sieci nagranie na którym towarzyszył jej... Kuba z trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Okazało się wówczas, że razem wybrali się do Zakopanego. Wspólny wypad w góry wzbudził wśród internautów podejrzenia, że Ania i Kuba mogą być parą. Czy tak jest? Ania zdementowała wszystkie plotki i zapewniła, że nie spotyka się z Kubą. Czy jesteś z Kubą z Hotelu Paradise 3? - zapytał jeden z internautów. Nie, nie jestem. Z Kubą tylko się kumplujemy. Przecież Kuba namówił mnie na udział w "Love Island" więc jakbym mogła z nim być...- śmiała się Ania. Jak widać, Anię i Kuba łączy jedynie przyjaźń. Zobacz także: "Hotel Paradise": Krzysztof wyrzuci Basię z...