Klaudia El Dursi pokazała niepokojące zdjęcie z kroplówką! W jakim stanie jest gwiazda?

Klaudia El Dursi kilka dni temu nagrała InstaStories, które mocno zaniepokoiło fanów. Najpierw pojawiło się zdjęcie ze szpitala, a potem prowadząca "Hotel Paradise" poinformowała, że szuka możliwości powrotu do Polski w trybie pilnym. Wszyscy myśleli, że coś niepokojącego dzieje się ze zdrowiem Klaudii, ale gwiazda niedługo potem wyjaśniła, że to jej syn Jaś wymagał hospitalizacji i musiał wrócić do Polski. Teraz modelka zabrała głos, w sprawie stanu zdrowia swojego synka. Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Czy Klaudia El Dursi sama wzięłaby udział w "Hotel Paradise" jako uczestniczka? Klaudia El Dursi zabrała głos w sprawie stanu zdrowia jej synka Klaudia El Dursi już od przeszło dwóch miesięcy przebywa na Zanzibarze, gdzie nagrywane są nowe edycje "Hotelu Paradise". Gwiazda będzie tam jeszcze przez kilka najbliższych tygodni. Do tej pory prowadząca show miała przy sobie najbliższych - swojego męża i dzieci. Jak wiadomo, z powodu pandemii koronawirusa , w Polsce zajęcia szkolne odbywają się online, dlatego chłopcy mogli być przy mamie przez cały czas. Niestety, wszystko zmieniło się kilka dni temu, kiedy mały Jaś trafił do szpitala. Chłopiec wymagał nagłej hospitalizacji, po czym podjęto decyzję, aby synek prowadzącej "Hotel Paradise" pilnie wrócił do Polski i tam kontynuował leczenie. Ostatecznie Klaudia El Dursi nie wyjaśniła dokładnie, co się wydarzyło, ale w najnowszym poście na swoim Instagramie postanowiła podziękować swoim fanom za wsparcie i uspokoić ich, że Jaś czuje się już znacznie lepiej. Kochani! Po sytuacji związanej z niespodziewaną wizytą w szpitalu i perturbacjami zdrowotnymi mojego Jasia otrzymałam od Was setki wiadomości ze wsparciem i mnóstwem dobrej energii, za co bardzo dziekuje 💛 czuję się w...