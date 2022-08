"Hotel Paradise": Oliwia i Kuba rozstali się? Uczestniczka opublikowała wymowne zdjęcie

Klaudia z 5. edycji kontrowersyjnego show "Hotel Paradise" zebrała całkiem pokaźną ilość obserwujących, z którymi po opuszczeniu rajskiego hotelu dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Jej najnowsza relacja na InstaStory daje do myślenia! Długowłosa blondynka udostępniła słodkie zdjęcie z dzieckiem! "Hotel Paradise 5": Klaudia na spacerze z niemowlakiem? Klaudię mieliśmy okazję poznać w 5. edycji randkowego show "Hotel Paradise" . Pomimo faktu, że nie udało się jej przetrwać do końcowych odcinków i wielkiego finału, celebrytka kontynuuje swoją karierę za sprawą mediów społecznościowych - na Instagramie obserwuje ją już ponad 50 tysięcy ciekawych jej życia widzów. Klaudia na swoim profilu nie stroni od komentowania bieżących, bardzo emocjonujących odcinków "Hotelu Paradise" . W swoich ostatnich relacjach wyraziła zadowolenie z powrotu Sevaga do "Hotelu Paradise". Pokazała także swoim fanom, jak spędza słoneczny dzień! Była uczestniczka show wybrała się na bazyliowe lody oraz wiosenny spacer - nie była na nim sama! Na kolejnej relacji uwagę zwraca wózek, który jest prowadzony przez Klaudię! Sama zainteresowana następująco podpisała relacje, która dała do myślenia fanom: - Nowa rola Obok nie zabrakło jednak śmiejącej się emotikonki, która wskazuje na to, że Klaudia na rolę mamy musi jeszcze poczekać! Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Oliwia pozuje w wannie! Fani zachwyceni: "Bogini" "Hotel Paradise 5": Klaudia i jej oczko w głowie Klaudia nie zdradziła kim jest uroczy bobas, który słodko śpi w wózku. Jak zwykle jednak na jej relacjach nie zabrakło prawdziwego oczka w głowie celebrytki. Mowa oczywiście o malutkim psie rasy chihuahua, o imieniu RedBull. Uczestniczka Hotelu Paradise" nie rozstaje...