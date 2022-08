"Hotel Paradise": Marietta schudła 9 kilogramów w dwa miesiące! Zdradziła swój sposób

Przygotowania do ślubu Marietty Witkowskiej z "Hotelu Paradise" idą pełną parą. Uczestniczka show TVN7 kilka tygodni temu zdradziła swoje plany. Z jej relacji wynika, że jest bardzo zakochana w nowym partnerze. Warto przypomnieć, że życie uczuciowe laureatki pierwszej edycji randkowego programu nie było usłane różami. Dziewczyna ma na koncie bolesne rozstanie, o którym poinformowała publicznie. Ostatnie zdjęcia i wywiady wskazują na to, że Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" nie może się już doczekać ślubu z nowym partnerem. Najwyraźniej miłość kwitnie, ponieważ para dopiero co się zaręczyła. Influencerka przymierzyła już nawet suknię ślubną i postanowiła pokazać ją fanom. "Hotel Paradise": Marietta Witkowska pokazała suknię ślubną Marietta Witkowska została gwiazdą pierwszej edycji "Hotelu Paradise". Uczestniczka dotarła aż do finału randkowego show wraz z Krzysztofem "Chrisem" Duckim, który był jej hotelowym partnerem. Między parą naprawdę zaiskrzyło, ponieważ jeszcze będąc na Bali, wyznali sobie miłość. W dodatku żadne z nich nie rzuciło złotą kulą. Zapowiadało się, że po powrocie do Polski oboje stworzą poważny związek. Początkowo rzeczywiście tak było. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Launo odpiera hejt na swoje zdjęcia w bikini. Przy okazji uderzyła w Wiktorię? Fani "Hotelu Paradise" dowiedzieli się, że po emisji pierwszej edycji Marietta Witkowska i Chris Ducki nie tylko byli w związku, ale też zamieszkali razem. Para miała poważne plany na przyszłość. Krzysztof postanowił porzucić Londyn i przeprowadzić się do Warszawy dla swojej ukochanej. Jednak szczęście nie trwało długo i ostatecznie ich relacja nie przetrwała próby czasu. Chris i Marietta opublikowali na Instagramie oświadczenia, w których...