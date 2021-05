"Hotel Paradise": Simon i Bibi nie są już razem?! Teraz randkuje z inną uczestniczką?! 

Trzecia edycja " Hotelu Paradise " powoli dobiega końca. W programie powstało kilka silnych relacji i niektórzy uczestnicy jeszcze na Zanzibarze zapewniają, że chcą kontynuować związki po powrocie do Polski. Jedną z takich par jest Basia i Krystian, którzy deklarują, że chcą być razem. Jednak to inna uczestniczka pokazała zdjęcie z partnerem i jeszcze przed finałem "Hotelu Paradise" zdradziła, co ich łączy! Chodzi oczywiście o Bibi i Simona. Wygląda na to, że ich relacja z programu wkracza na kolejny etap. Robi się poważnie! Simon i Bibi z "Hotelu Paradise" 3 przetrwali? To nagranie zdradza wszystko Bibi i Simon są jedną z par w 3. edycji "Hotelu paradise", która jest razem mimo wielu zawirowań. W jednym z ostatnich odcinków, kiedy pojawił się temat gry w butelkę - to właśnie Bibi nie rozumiała entuzjazmu Basi i jako pierwsza powiedziała, że nie zależy jej na tym zadaniu. Uczestniczka utrzymuje dobre relacje ze wszystkimi uczestnikami, ale widać, że to właśnie z Simonem łączy ją wyjątkowa więż. Teraz Bibi zdecydowała się opublikować na Instagramie kilka zdjęć z Simonem, nie tylko z "Hotelu Paradise". Na jednym z nich widać parę podczas wspólnego wyjścia do kawiarni. Czy to oznacza, że Bibi jeszcze przed finałem zdradziła, że nadal jest z Simonem? Wygląda na to, że ta para przetrwała po programie, a fani programu nie ukrywają radości i kibicują im. Dobrze Cię widzieć na IG z Simonem - pisze fanka, kibicująca parze. Tylo spójrzcie na ich wspólne zdjęcia. Uczucia widać na pierwszy rzut oka! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Krystian zostawi Basię? Fani wściekli na uczestniczkę. Rzeczywiście przesadziła? Wygląda na to, że Bibi i Simon nadal są parą. Czy to oni wygrają trzecią edycję...