"Hotel Paradise 3": Michał stanął w obronie Oli! Mocna wymiana komentarzy pomiędzy uczestnikami show

To, co wydarzyło się podczas ostatniego Rajskiego Rozdania przeszło najśmielsze oczekiwania widzów, jak i samych uczestników "Hotelu Paradise 3". Po tym jak Kamil poświęcił się dla grupy, na plaży pojawiła się Ola, która w sekundę zburzyła chwilowo panujący spokój. Okazuje się, że po tym jak Ola została wyrzucona z programu, z powodu tego, że wyszło na jaw, że już wcześniej znała się z Michałem, postanowiła zemścić się na grupie, a miała do tego doskonałą okazję. Dawna uczestniczka otrzymała złoty immunitet, dzięki czemu mogła wybrać której dziewczyny miejsce zajmie. Ku ogólnemu niedowierzaniu padło na Bibi, a w internecie zaroiło się od komentarzy. Widzowie byli wściekli na OIę i nie dowierzali, że rozbiła jedną z najsilniejszych par. Jak się okazuje, Michał nie był w stanie siedzieć bezczynnie i wdał się w ostrą dyskusję z jednym z uczestników "Hotelu Paradise". Czy to wystarczający dowód na to, że on i Ola są razem po programie?

Michał z "Hotelu Paradise 3" broni Oli po eliminacji Bibi

Czwartkowy odcinek "Hotelu Paradise 3", był chyba jednym z najmocniejszych, jakie dotąd widzieliśmy, a odejście Bibi wywołało jeszcze więcej emocji, niż wyrzucenie czy powrót Basi. Uczestniczka, która była ulubienicą i faworytką widzów, dopiero co wyznała sobie miłość z Simonem, a ich relacja stawała się coraz poważniejsza. Ktoś jednak postanowił to zburzyć. Kiedy Ola stanęła za partnerem Bogusi, mina Klaudii El Dursi mówiła sama za siebie, a niektórzy z uczestników natychmiast zalali się płaczem. Po komentarzach internautów domyślamy się, że ich reakcja była bardzo podobna. Zachowanie Oli postanowili skomentować również uczestnicy poprzednich edycji "Hotelu Paradise" i choć dziewczyna zdecydowała się na nie nie reagować, Michał, który tworzył z nią parę nie wytrzymał widząc komentarz Macieja Kindlera.

Ale gnój 🤯🤯🤯 szok - napisał uczestnik pierwszej edycji kontrowersyjnego programu.

Na odpowiedź Michała nie musieliśmy długo czekać. Wygląda na to, że relacje pomiędzy tymi panami nie są zbyt ciepłe.

- To zmień majty 💩 - odpowiedział Michał. - Nie ma opcji facet 😂 - urwał Maciej.

Niektórzy z internautów nie mogli uwierzyć w to, co właśnie przeczytali i zaczęli atakować Michała, by ten w końcu przejrzał na oczy. Uczestnik trzeciej edycji "Hotelu Paradise" jednak bronił dziewczynę jak lew! Myślicie, że to wystarczający dowód na to, że ta dwójka faktycznie jest razem po programie?

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Nathalia ma żal do Marcina?! "Poczułam, że co innego mówi, a co innego robi"

Decyzja Oli, która nagle wróciła do programu wstrząsnęła wszystkimi. Zachowanie uczestniczki postanowił skomentować Maciej z pierwszej edycji "Hotelu Paradise". Michał nie został mu dłużny.

Takiej wymiany zdań się nie spodziewaliśmy. Wygląda na to, że Ola ma swojego obrońcę. Sądzicie, że Michał jest jej chłopakiem?

Mat. prasowe

Cieszycie się, że dziewczyna wróciła do programu? Bez wątpienia sporo namiesza.