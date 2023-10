W minionym odcinku "Hotelu Paradise" byliśmy świadkami zaskakującego zwrotu akcji! Najpierw podczas Rajskiego Rozdania pożegnaliśmy Kamila, jednak chwilę później musieliśmy się rozstać również z Bibi. A wszystko za sprawą Oli, która wróciła do show ze złotym immunitetem i mogła wyeliminować dowolną uczestniczkę. Nietrudno się domyślić, że eliminacja Bibi była słodką zemstą Oli za to, że wcześniej to właśnie Bibi i Simon przyczynili się do jej odejścia z programu.

Simon w rozmowie z reporterką "Party.pl" zdradził, co czuł, gdy usłyszał, że to jego Bibi ma 15 minut, aby się spakować i opuścić "Hotel Paradise".

Byłem w szoku. Bibi też była w szoku. Nie czułem się dobrze z tym, dopiero tak na następny dzień odczułem, że było mi brak Bibi, bo nie było jej nigdzie, nie mogłem z nią porozmawiać, nie mogłem się pocałować z nią... - powiedział nam Simon.

Czy zatem Simon ma żal do Oli, że zdecydowała się na takie zagranie? Czy dzisiaj ma z nią dobre kontakty?

