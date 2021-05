"Hotel Paradise 3": Kara czy Justyna? Fani wyłapali wpadkę produkcji! Basia zdradziła, z kim Kamil wrócił do programu! 

Kara wróci do "Hotelu Paradise"? Internauci są już tego pewni! Fani programu zwrócili uwagę na bardzo ważny szczegół, który pojawił się w zwiastunie nowego odcinka. Stacja wyemitowała fragment najnowszej odsłony "Hotelu Paradise", który widzowie zobaczą już dziś wieczorem. To, co powiedziała Basia - zdaniem fanów - świadczy o tym, że to Kara znów pojawi się w show! Sprawdźcie o co chodzi.

Kara wraca do "Hotelu Paradise"?

W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" emocji nie brakowało. Nie dość, że z programem musiała pożegnać się Nathalia, to szybko okazało się, że wkrótce do show wróci Kamil i Kara albo Justyna. To właśnie były uczestnik hitu TVN7 musi teraz zdecydować, która z dziewczyn razem z nim wejdzie do "Hotelu Paradise". Decyzję Kamila poznamy dopiero dziś wieczorem, ale część internautów już podejrzewa, że wybierze... Karę! Skąd takie podejrzenia? Fani programu zwrócili uwagę na zwiastun nowego odcinka, w którym widać, jak Basia reaguje na widok powracającej do programu uczestniczki.

- Karę, bo Basia powiedziała "nowa dziewczyna", a przecież Justynę już poznała 🤷🏼‍♀️

- Justyna ma bardzo charakterystyczne włosy, wiec by ogarnęla ze to ona i by tak nie powiedziała że "nowa dziewczyna"

- Widać na zwiastunie jutrzejszego odcinka, jak Kara tańczy z ekipą... Plus reakcja Basi, przecież się nie znały

- Tak czy siak, po prostu z daleka jej nie poznała... Justyny z kolei nie da się nie poznać

- Po zdziwieniu Basi że ,,nowa weszła" to twierdzę że będzie to Kara...- komentują internauci.

Wy też zwróciliście na to uwagę? Myślicie, że Kamil naprawdę wybierze Karę i to właśnie ona wróci do "Hotelu Paradise"?

Zobacz także: Kto wygra „Hotel Paradise 3”? Widzowie nie mają wątpliwości

Internauci podejrzewają, że to Kara wróci do programu. Argumentują to wypowiedzią Basi, która nie miała okazji poznać Kary.

Myślicie, że to właśnie Kara znów pojawi się w "Hotelu Paradise"?