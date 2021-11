"Hotel Paradise": Przemek ma żal do Łukasza? To zdjęcie zdradza wszystko! 

Łukasz z "Hotelu Paradise 2" podczas relacji na InstaStories pokazał zakrwawioną głowę! Okazuje się, że były uczestnik hitu TVN7 został brutalnie zaatakowany- ktoś uderzył go butelką w tył głowy. Łukasz nie zdradził, gdzie i w jakich okolicznościach doszło do całego zdarzenia, ale jego zdjęcia przerażają. Zobaczcie sami! Łukasz z "Hotelu Paradise" brutalnie zaatakowany Łukasz wystąpił w drugiej edycji "Hotelu Paradise" i jak do tej pory, wzbudził największe emocje wśród fanów programu. 24-letni Łukasz Karpiński w show TVN7 nie ukrywał, że jest badzo pewny siebie. Mężczyzna podrywał dziewczyny dość nachalnie, dotykał je, co szokowało część uczestniczek. Zachowanie Łukasza nie spodobało się również fanów "Hotelu Paradise", którzy ostro krytykowali go w sieci. Co ciekawe, kiedy Łukasz musiał odejść z programu, widzowie... zatęsknili za kontrowersyjnym uczestnikiem! Niestety, teraz okazuje się, że były uczestnik "Hotelu Paradise" został brutalnie zaatakowany! Łukasz opublikował w sieci zdjęcia rozbitej głowy i przyznał, że ktoś uderzył go butelką. Działasz w dobrej wierze... dostajesz z zaskoczenia butlą i wybijasz łokieć w trakcie zamroczenia i upadku...- napisał w relacji na InstaStories. Mamy nadzieję, że Łukasz z "Hotelu Paradise" szybko wróci do zdrowia, a sprawca odpowie za brutalny atak! Zobaczcie przerażające zdjęcia rozciętej i zakrwawionej głowy byłego uczestnika drugiej edycji hitu TVN7! Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Sonia w programie nie była miła dla Łukasza! Co pisze o nim po? "Jest z Ciebie super człowiek" Łukasz z "Hotelu Paradise" padł ofiarą brutalnego ataku. Łukaszowi życzymy dużo zdrowia!