"Hotel Paradise": Launo ostro o Wiktorii: "Niektórzy zaczynają się odklejać"

Wiktoria swoim zaskakującym nagraniem o załamaniu nerwowym, którego, jak mówi, doznała przez udział w programie, wywołała prawdziwą burzę. Kontrowersyjna uczestniczka sprowokowała fanów do dyskusji na temat tego, co spotkało ją w "Hotelu Paradise". Podczas gdy jedni Wiktorii współczują, inni zastanawiają się, czy uczestniczka na pewno mówi prawdę. Niektórzy z mieszkańców raju odnieśli się już do zaskakującej relacji Wiktorii, inni wciąż milczą. Launo postanowiła pozostawić pod jednym ze zdjęć komentarz, który dużo dał do myślenia fanom. Klaudia zaznacza, że nie tylko Wiktoria spotkała się z hejtem...

"Hotel Paradise 4" Launo nie wierzy Wiktorii i przyznaje: "Mam nadzieję, że to piekło się skończy"

4. edycja "Hotelu Paradise" to prawdziwy roller-coaster. Widzowie są już przyzwyczajeni, że mieszkańcy raju grają ostro i bez skrupułów wykorzystując do tego wszelkie manipulacje. Dla tych uczestników układy, intrygi i knucia są na porządku dziennym i jak to bywa zwykle w takich przypadkach, sami czasem stają się ofiarami swoich niecnych planów. Obecność Wiktorii w programie budzi jednak najbardziej skrajne emocje, których z pewnością nie wywołał dotąd żaden inny uczestnik czy uczestniczka. Wika od samego początku musiała mierzyć się z dużą niechęcią grupy, wobec której była zupełnie samotna. Nic więc dziwnego, że to właśnie ją widzowie wzięli w obronę, gdy miał miejsce jeden z najostrzejszych odcinków - Pandora, podczas której Wika usłyszała, że wszyscy jej nienawidzą. To właśnie wtedy na celowniku widzów znalazła się Launo, która obok Ohy została najbardziej obwiniona za wszelkie przykrości, które Wiktorię spotkały w programie. Launo żaliła się, że fani grożą jej, a nawet niszczą jej mienie. Mimo tego, co spotkało uczestniczkę, Launo nie załamała się i wciąż powtarzała, że po finale wszyscy "dowiedzą się prawdy".

Nic więc dziwnego, że nie mogła przejść obojętnie wobec tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Wiktoria nagrała w środku nocy relację, na której przyznała, że udział w programie doprowadził ją do załamania nerwowego. Nie zabrakło łez, łykania środków uspokajających, żalów do produkcji za celowe przedstawianie jej w złym świetle. Fani nie kryli ogromnego poruszenia i zaczęli wypytywać innych uczestników o to, co tak naprawdę się stało, że Wiktoria czuje się aż tak źle. Kłopot w tym, że większość mieszkańców raju albo unika odpowiedzi, albo odpowiada dość lekceważąco. Fani byli zgorszeni zachowaniem Ingi, która zdawała się śmiać z Wiktorii, Artur z drugiej edycji ostro skrytykował Wiktorię, zaś niejednoznacznie do tej sytuacji odniosła się Nana. Przy okazji ogólnego poruszenia post zamieściła także Sara, która przyznała, że jest jej bardzo przykro z powodu hejtu i cierpienia, jakiego właśnie doświadczają wszyscy uczestnicy "Hotelu Paradise". W odpowiedziach na ten post pojawiło się mnóstwo odpowiedzi, głos zabrał Przemek i Launo, która pokusiła się o wiele mówiący komentarz:

Karma już niektórych dotyka na tyle mocno, że zaczynają się odklejać. Nie bez powodu walczymy ze złem, które nas spotkało w Hotelu. Kiedy mi działa się krzywda, bo zostałam przedstawiona w telewizji w taki sposób, jaki chcieli, była mowa, że sobie zasłużyłam. Od kiedy o naszym losie mogą decydować obcy ludzie? Mam nadzieję, że to piekło się skończy - napisała pod postem Launo.

Launo nawiązuje tutaj do wielu przykrych komentarzy, które otrzymała od widzów. Uczestniczka była przecież krytykowana niemal za każdy swój ruch w "Hotelu", jednocześnie jednak fani doceniali, że dzięki Klaudii o nudzie nie może być mowy. Co Launo miała na myśli, mówiąc, że "ma nadzieję, że to piekło się skończy"? Uczestniczka nawiązuje zapewne do kolejnej fali krytyki, która na nią spadła. Po emocjonalnej relacji Wiktorii dostało się przecież także wszystkim innym uczestnikom za to, że przyłożyli rękę do załamania psychicznego dziewczyny. Kłopot w tym, że niemal wszyscy mieszkańcy "Hotelu Paradise" nie stają za Wiktorią, nie współczują jej otwarcie, jakby mieli świadomość, że coś tutaj nie gra. Co więcej, twierdzą, że "wiedzą więcej" niż widzowie. Launo nie raz zapowiadała, że po finale ujawni prawdę na temat Wiki. Myślicie, że to zmieni punkt widzenia widzów?