"Hotel Paradise": Oha komentuje opublikowanie nagrania z imprezy przez Launo

Takiej sytuacji "Hotelu Paradise" jeszcze nie było. Od kilku dni tematem numer jeden wokół programu jest zachowanie kilku uczestniczek w stosunku do Wiktorii. Fani show są oburzeni i twierdzą, że w szczególności Launo i Oha wręcz znęcały się psychicznie nad dziewczyną. W sieci trwa prawdziwa burza i wygląda na to, że najbliższy odcinek tej sytuacji nie uspokoi. Sprawa zrobiła się naprawdę głośna - pojawiło się nawet oświadczenie stacji TVN , które zostało przesłane do redakcji portalu Plejada.pl: - Wszystkie produkcje TVN Grupa Discovery realizowane są zgodnie z najwyższymi standardami oraz przy zachowaniu odpowiednich procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom będącym uczestnikami tych programów – zarówno na etapie castingów jak i w trakcie realizacji [...] Produkcja na bieżąco reaguje na wszelkie zachowania niepożądane i gwarantuje uczestnikom podczas całej realizacji, a także po zakończeniu projektu dostęp do opieki psychologicznej . - brzmi część oświadczenia. Teraz głos w sprawie zabrała prowadząca program Klaudia El Dursi. Co dokładnie sądzi na ten temat? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Hotel Paradise": Maria miażdży Wiktorię: "To co robisz z siebie to dno" "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o kontrowersyjnej sytuacji w programie Ostatnia "Puszka Pandory" w "Hotelu Paradise" odbiła się szerokim echem w sieci i w mediach. Jedna z uczestniczek, Wiktora, wybiegła z niej z płaczem po tym, gdy usłyszała serię miażdżących i przykrych pytań i dowiedziała się o kłamstwach swojego partnera Miłosza. To jednak nie był jedyny moment w programie, gdy Wiktoria zbierała cięgi od pozostałych uczestników. Jej trudna sytuacja w show trwa praktycznie od samego jej wejścia do...