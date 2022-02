"Hotel Paradise": Wiktoria reaguje na ostre komentarze fanów! "Jak tak można pisać?"

Internauci nie ukrywają, że są mocno rozczarowani Wiktorią z "Hotelu Paradise". Uczestniczka randkowego show TVN podczas ostatniej imprezy mocno zbliżyła się do Łukasza, a to nie spodobało się widzom, którzy do tej pory kibicowali jej i Miłoszowi. Fani programu do tej pory bronili Wiktorii, kiedy była atakowana przez swoich kolegów z "Hotelu Paradise", ale tym razem ostro podsumowali jej zachowanie. Na Instagramie pojawiło się sporo krytycznych komentarzy! Wiktoria zszokowała swoim zachowaniem w "Hotelu Paradise" Wiktoria niedawno dołączyła do "Hotelu Paradise", ale od samego początku wzbudzała negatywne emocje wśród pozostałych uczestników programu. Wiktoria robiła wszystko, żeby koledzy i koleżanki ją polubili, ale podczas udzialu w jej pierwszej "Pandorze" zrozumiała, że grupa jej nieakceptuje. Piękna blondynka zalała się wówczas łzami, a w sieci w jej obronie stanęli oburzeni internauci i uczestnicy poprzednich edycji "Hotelu Paradise". Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Luiza przerażona zachowaniem uczestników! "Ciężko się ogląda" Jedynym uczestnikiem, który wyraźnie polubił Wiktorię był Miłosz. Między uczestnikami "Hotelu Paradise" zaiskrzyło, a Miłosz podczas "Rajskiego rozdania" zrezygnował z relacji z Karoliną i zdecydował, że chce być w parze właśnie z Wiktorią. Wydawało się, że między Wiktorią a Miłoszem pojawiło się uczucie, które ma szansę przetrwać w programie TVN7. Niestety, teraz wygląda na to, że związek Wiktorii i Miłosza przechodzi potężny kryzys. W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" widzowie zobaczyli zaskakujące sceny z udziałem Wiktoriii i Łukasza, który dopiero co został singlem. Uczestniczka programu seksownie tańczyła przed...