Sara, wygrywając czwartą edycję "Hotelu Paradise", zapowiedziała, że część wygranej, którą zdobyła, przeznaczy na wielką imprezę dla wszystkich uczestników programu. Nie spodziewała się jednak, że grupa tak mocno się podzieli przez konflikty i afery, które tak naprawdę wybuchają co chwila. Po tym, jak w sieci ukazał się film z pocałunkiem Wiki i Michała z ich prywatnego spotkania, część gwiazd "Hotelu Paradise 4" ma dość!

Sara z "Hotelu Paradise" o Wiktorii i konflikcie Launo z Michałem

Sara Jezuit, zwyciężczyni czwartej odsłony show, była bardzo zaskoczona tym, że filmik z Michałem i Wiki w roli głównej, pojawił się w sieci. To spowodowało spore podziały i konflikt w ich grupie. Ciężko się połapać, kto z "Hotelu Paradise 4" się nadal lubi, a kto nie...

Nie wiedziałam, kto nagrywał ten filmik! Nie spodziewałam się, że takie filmiki wyciekną do sieci - mówi nam Sara.

Co z jej imprezą? Tu również pojawiają się kolejne problemy! Czy pojawi się na niej Wiktoria Gąsior? Co z Michałem? Zobaczcie, co zdradziła nam Sara!

