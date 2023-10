21 lutego na antenie TVN 7 zadebiutuje piąta już odsłona "Hotelu Paradise", tymczasem wciąż jest głośno o uczestniczce z poprzedniej edycji show - Wiktorii! Niedawno wybuchła kolejna afera z jej udziałem - tym razem poszło o jej pocałunek z Michałem Adamczykiem, który został nagrany na prywatnej imprezie uczestników "Hotelu Paradise". Co sądzi o tym Klaudia El Dursi?

Klaudia El Dursi jest aktualnie w Panamie, gdzie kręcona jest piąta seria "Hotelu Paradise". Prowadząca hitu TVN 7 stara się śledzić to, co dzieje się w życiu uczestników poprzednich edycji, ale ma już trochę dość afer z udziałem Wiktorii! Ostatnia z nich, czyli pocałunek Gąsior i Michała Adamczyka, zniesmaczyła Klaudię:

Mnie to ominęło i chyba dobrze, że mnie to ominęło! Nie mam na to siły, energii, ja od takich toksycznych rzeczy stronię. - mówi w rozmowie z Party.pl Klaudia El Dursi!