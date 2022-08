"Hotel Paradise": Nana nie jest zachwycona swoimi piosenkami do programu? Zaskakujące wyznanie 

Nana z "Hotelu Paradise" w rozmowie z mediami zdradziła, dlaczego w teledysku do jej najnowszej piosenki promującej nową edycję programu, zabrakło Łukasza. Dlaczego jej partner tym razem nie wziął udziału w klipie? Nana opowiedziała również, czy planuje wydanie własnej płyty. Przy okazji sugerowała, że nie jest zachwycona swoimi piosenkami do czołówek "Hotelu Paradise"? Sprawdźcie, co powiedziała.

Nana z "Hotelu Paradise" o muzycznych planach

Nana wzięła udział w czwartej edycji "Hotelu Paradise". W programie poznała Łukasza, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Była uczestniczka randkowego show nagrała piosenkę do piątej edycji hitu Telewizyjnej Siódemki, a ostatnio okazało się, że Nana zaśpiewała również kolejny utwór do czołówki szóstego sezonu "Hotelu Paradise". Piosenka podzieliła internautów- część fanów była zachwycona, a pozostali mocno krytykowali "Rajską miłość". A jak sama Nana ocenia swoje piosenki do "Hotelu Paradise"? Była uczestniczka w najnowszym wywiadzie nie skomentowała piosenek "Ty i ja" i "Rajska miłość", ale przyznała, że jeżeli kiedyś zdecyduje się na wydanie własnej płyty, to chce nagrać utwory w zupełnie innym stylu niż piosenki promujące show TVN7.

Nagranie płyty jest jednym z moich największych marzeń. Znam się na muzyce, jestem po pierwszym stopniu szkoły muzycznej i ciągle rozwijam się wokalnie. Jednak jeśli miałaby to być moja płyta, byłby to totalnie inny styl niż piosenki hotelowe - Nana zdradziła dla serwisu cozatydzien.tvn.pl.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": nieudany początek wakacji Jaya i Elizy. Co się wydarzyło?

Instagram @nanamajos

Nana zdradziła również dlaczego jej partner nie pojawił się w teledysku do najnowszej piosenki, która promuje szóstą edycję "Hotelu Paradise"- przypominamy, że wcześniej Łukasz pojawił się w klipie "Ty i ja".

Klimat poprzedniej piosenki był bardziej romantyczny, dlatego Łukasz wpasował się w koncepcję klipu. Tym razem piosenka jest bardziej taneczna i rozrywkowa. Produkcja zdecydowała, że fajnie będzie zawrzeć w teledysku kulturę Panamy, uśmiechniętych i szczęśliwych ludzi. Ja nie mam wpływu na przebieg klipu i nawet jakbym bardzo chciała to nie było takiej możliwości- Nana wyznała w wywiadzie.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Luiza w obłędnej wieczorowej kreacji. Kupiła ją w Sinsay za 39 zł!

mat. prasowe

Podoba się Wam piosenka "Rajska miłość", którą zaśpiewała Nana? Myślicie, że była uczestniczka "Hotelu Paradise" spełni swoje marzenie i nagra kiedyś własną płytę? My mocno jej kibicujemy i trzymamy kciuki za jej muzyczną karierę!

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Znamy datę premiery! Duże zmiany w emisji show