Inga w czwartej edycji "Hotelu Paradise" dała się poznać jako wesoła i pogodna uczestniczka, czym zyskała przychylność i sympatię fanów. Teraz jednak okazuje się, że jej życie poza kamerami nie jest usłane różami. Piękna blondynka zalana łzami pokazała się na Instagramie, a zaniepokojeni fani ruszyli ze wsparciem. Co się wydarzyło?

Reklama

"Hotel Paradise 4": Inga cała we łzach

Inga Bartnikowska pojawiła się w czwartej edycji rajskiego hotelu, aby znaleźć prawdziwą miłość. Pomimo licznych prób, ostateczne nie znalazła swojej drugiej połówki. Seksowna blondynka zdobyła liczne przyjaźnie oraz grono oddanych fanów. Nie da się także ukryć, że widzowie uznali Ingę z "Hotelu Paradise 4" za jedną z najpiękniejszych dziewczyn ze wszystkich edycji. Była uczestniczka show chętnie publikuje w sieci nagrania na których pokazuje, jak dziś wygląda jej życie. Niestety, teraz Inga mocno zaniepokoiła swoich fanów.Piękność z "Hotelu Paradise" przyznała, że przechodzi ciężki okres w swoim życiu, a wszystko przez samotność.

- Od jakiegoś czasu tak wyglądają moje dni i nie ma co się oszukiwać. Czuję się po prostu źle. Często spędzam czas sama, a nawet wśród ludzi czuje się samotnie. Poza tym oni bardzo zawodzą i ciężko komukolwiek zaufać. Dosłownie wszystko robię sama i nigdy nie prosiłam o pomoc. Teraz też nie proszę. Po prostu uważam, że warto czasem podzielić się słabszym czasem, a nie wstawiać piękne i kolorowe zdjęcia z podróży - wyznała.

Instagram @inga_adriia

Zobacz także: "Hotel Paradise": Grzegorz spotyka się Dominiką? Jest komentarz

Uczestniczka "Hotelu Paradise" już od jakiegoś czasu pokazywała w mediach społecznościowych niepokojące relacje. Inga do tej pory pozostaje singielką, a jej dni wypełnia praca. Ostatnio piękna blondynka wyznała, że jest przemęczona, ponieważ, sypia po kilka godzin dziennie i musi pędzić z jednej pracy do drugiej. Poza tym znajduje czas na treningi oraz swoją pasję czyli cheerleading. Jak jednak widać, tak intensywny tryb życia mocno daje się jej we znaki.

Instagram @inga_adriia

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Anastazja i Dawid są w związku? Pojawiły się oświadczenia

Zobacz także

Nie da się ukryć, że przeszłość uczestniczki show także nie należała do najłatwiejszych. Jakiś czas temu Inga z "Hotelu Paradise" wyznała, że była nękana przez stalkera oraz bita przez chłopaka. Teraz jednak może liczyć na wsparcie swoich licznych obserwujących, którym podziękowała na swoim Instagramie:

- Bardzo Wam dziękuje za tyle pięknych wiadomości. Było ich aż tyle, że Instagram zablokował mi możliwość odpisywania i w ogóle wejścia w skrzynkę odbiorczą. Jestem w szoku, ile obcych mi ludzi wsparło ciepłym słowem, a ilu przyjaciół/znajomych nawet nie zapytało co się dzieje. To też zweryfikowało - podsumowała.

Trzymamy kciuki za powrót optymizmu i pogodnych dni!

Instagram @inga_adriia

inga_adriia/Instagram