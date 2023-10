Rodzina Chrisa Ducci z pierwszej edycji "Hotelu Paradise" znowu się powiększyła! Wszystko skazuje na to, że dumny taka każdą chwilę spędza w szpitalu, ze swoją ukochaną i nowonarodzoną córeczką. Na jego Instagramie właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia w towarzystwie maleństwa. To bardzo wzruszające kadry. Sami zobaczcie!

"Hotel Paradise": Chris Ducci chwali się córką

Premierowa edycja "Hotelu Paradise" stała się dla Chrisa Ducci prawdziwą trampoliną do sławy, szczególnie, że ten został pierwszym zwycięzcą matrymonialnego show TVN-u. Do wielkiego finału doszedł u boku Marietty Witkowskiej. Relacja ta jednak nie przetrwała próby czasu, a uczestnik prawdziwe szczęście znalazł dopiero po programie. Ulubieniec widzów związał się z Moniką Czajkowską, z którą doczekał się córeczki, Blanki. Teraz z kolei na świat przyszła druga córka Chrisa z "Hotelu Paradise 1". Szczęśliwi rodzice dobrą nowiną podzielili się za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam uczestnik opublikował pierwsze kadry maleństwa.

Instagram @chris.ducci

Na pierwszym zdjęciu widzimy córeczkę Chrisa z "Hotel Paradise", która samotnie leży w szpitalnym łóżeczku. Jednak to drugi filmik, który wylądował na Instagramie celebryty wzrusza do łez. Uczestnik show pokazał pierwsze wspólne chwile z dziewczynką. Widać, że tata w każdej chwili towarzyszy swojej ukochanej oraz córeczce, które jeszcze pozostają w szpitalu. Ten nie szczędzi jej czułości. Wiadomo także, że szczęśliwi rodzice zdecydowali się już na imię dla dziewczynki. Pola jest silna i zdrowa.

Instagram @chris.ducci

Tegoroczne święta Chris i jego ukochana, Monika spędzą w powiększonym składzie. Pola dołączy do swojej rocznej siostry, Blanki. Czy na tym się skończy? Tego nie wiadomo, bowiem Chris Ducci z "Hotelu Paradise 1" zdradził kiedyś, że marzy o trójce dzieci. Jak widać, świetnie sprawdza się w roli taty. Od czasu narodzin pierwszej córki, jego Instagram zdominowały rodzinne treści, w towarzystwie Blanki. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne, urocze kadry w powiększonym gronie!

Instagram @chris.ducci