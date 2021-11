"Hotel Paradise" Miłosz zdradził, że... wróci do programu?! Wszystko przez jeden wpis

Czyżby w "Hotelu Paradise" szykował się kolejny wielki powrót? Miłosz w nowym wpisie zasugerował za dużo?! Zobaczcie, co wzbudziło czujność widzów.

Miłosz należy zdecydowanie do najbardziej lubianych uczestników 4. edycji "Hotelu Paradise". Żaden inny mieszkaniec raju nie wzbudził swoim odejściem tylu emocji. Fani są jednak pewni, że uczestnik wróci do gry, pytanie jednak brzmi, kiedy? Z programu zaraz odpadnie kolejna osoba, a na jej miejsce wróci Miłosz? Uczestnik przez przypadek wygadał się, jak potoczyły się jego losy? Fani jak zwykle czujni, dobrze zrozumieli aluzję Miłosza?

"Hotel Paradise 4" Miłosz wróci do gry!? Jak zareaguje Wiktoria?

W "Hotelu Paradise 4" jak zwykle nie brakuje emocji. Uczestnicy zrozumieli już, że granie układami w ogóle się nie sprawdza i powinni teraz kierować się sercem. Hotel jest jednak na tyle nieprzewidywalny, że nie do końca można zgadnąć kiedy i kto opuści program ani kiedy do niego wróci... Miłosz odpadł z programu w wyniku gry, doprowadzając tym Wiktorię do dramatycznego ataku płaczu. Uczestniczka nie kryła ogromnej przykrości, jednak chwilę później była już w parze z nowym uczestnikiem, z którym jak na razie może czuć się bezpieczna...

Wiktoria zdaje się nie myśleć o tym, że przecież Miłosz w każdej chwili może wrócić do gry, a okazja ku temu właśnie się nadarzyła! Skoro uczestnik odpadł z programu przez grę, to także w ten sposób może zrobić wielki "come back". Nana i Łukasz, którzy z ostatniej konkurencji wyszli zwycięsko, mają "w nagrodę" wyeliminować któregoś z uczestników. Kogo wybiorą? Tego jeszcze nie wiadomo, jednak ich decyzja może wiązać się z powrotem któregoś z dotychczasowych graczy.

Czemu fani spodziewają się, że będzie to akurat Miłosz? Uczestnik opublikował nowy wpis, który dał fanom do myślenia. Miłosz przez ostatni tydzień cieszy się ogromną popularnością jako... muzyk! Jego utwór inspirowany udziałem w "Hotelu Paradise": "Hakuna Matata" osiągnął już prawie 380 tysięcy wyświetleń na platformie "You Tube", czym Miłosz z radością się chwali:

Ludziska! 343 000 wyświetleń pod Hakuną i #20 miejsce na czasie to jakiś obłęd. W pewnym momencie byłem wyżej niż Sokół 🦅🚀 W życiu nie spodziewałem się tak pozytywnego odbioru w tydzień, ale jak wiecie... WSZYSTKO W RAJU MA SWOJE KONSEKWENCJE i… Dzięki WAM już niebawem jeden z klipów do pewnej nuty będzie realizowany w innym kraju - zdradza uczestnik i dodaje: Chcielibyście mnie jeszcze zobaczyć w hp…?Fartuchy wygrały wszystko 😅😅😅 - śmieje się Miłosz.

Fani, którzy w tekście piosenki Miłosza doszukali się już zapowiedzi tego, jak potoczyły się uczuciowe losy uczestnika, teraz uważają, że Miłosz zdradził, że wróci do programu:

- Coś czuję, że wrócisz do HP 🙈

- I teraz się okazuje, że nowy Łukasz wyrzucił z hotelu dwóch najbardziej zajebistych facetów, więc wracaj i teraz Ty go wyrzuć

- Gratuluję👏 Jasne, że chcielibyśmy😍 czekam na to, wracaj do hotelu 🔥

- Serio, wrócisz?

- Hotel Paradise... Myślę, że jeszcze Cię zobaczymy 😉

- Wróci Miłosz, ale odpadnie Mati nie dziś, ale w jutrzejszym odcinku - wieszczą fani.

Myślicie, że Miłosz wróci do gry? Jak na jego przyjście mogłaby zareagować Wiktoria? Ich związek znów by został poddany próbie, a Wika ostatnio ujawniła, że wciąż ma za złe, że kiedyś Miłosz wyrzucił ją z programu, wybierając Ohę...