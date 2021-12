"Hotel Paradise 4": Michał szczerze o swojej byłej dziewczynie. "Super relacja". Wrócili do siebie?

Ata Postek oczarowała męską ekipę " Hotelu Paradise " swoją osobowością! Niestety dziewczyny mimo dobrego pierwszego wrażenia, wcale nie czują się przy niej pewnie. Artur niespodziewanie oznajmił Dominice, że nic do niej nie czuje i to koniec ich związku. Z kolei Dominika przyznała, że czuje się oszukana i bardzo żałuje, że dała się namówić na wyeliminowanie z gry Bartka. Przez relację z Arturem nie potrafiła powstrzymać łez. Czy nowa uczestniczka Ata tak szybko odbije jej partnera? Zobacz także: Siostra fryzjera gwiazd w "Hotelu Paradise 2". Wcześniej przeszła operację plastyczną na antenie TVN. Jak wyglądała przed? Hotel Paradise 2: Artur zostawi Dominikę dla Aty? Ata Postek wprowadziła sporo humoru do "Hotelu Paradise 2", jednak nie wszystkim jest do śmiechu. Szczególnie dziewczynom, dla których nowa uczestniczka okazała się być sporą konkurencją. Nawet zakochana Ania, boi się o Ivana. Artur, Robert i Ata zaczynają spiskować. Nowa uczestniczka przyznała także Arturowi, że to właśnie on jest najbardziej w jej typie. Uczestnik coraz bardziej zastanawia się co zrobić, gdy nowa faktycznie podejdzie do niego podczas "rajskiego rozdania". Nie ukrywa, że nie jest w jego typie ale swoim charakterem nadrabia wszystko. Z kolei Dominika coraz mniej komfortowo czuje się w towarzystwie partnera: To nie jest ten Artur co na początku i ten Artur mi się nie podoba. Czuję się oszukana. Przyznała, że na początku wszyscy im zazdrościli, jednak aktualna relacja nie ma nic wspólnego z tym, co działo się między nimi na początku. - Nie przyszedłem tutaj, żeby w układ wejść. Żałujesz, że nie wybrałaś Bartka? - zapytał Artur podczas śniadania - Tak, czasami żałuje - przyznała Ostatecznie Artur postanowił definitywnie zakończyć...