"Hotel Paradise": Michał zaliczył wpadkę tuż przed finałem?! Fani: "Gdzie Sara?"

Uczestnicy " Hotelu Paradise 2 " drżą przed "rajskim rozdaniem", które ostatecznie wyłoni pary, które zmierzą się ze sobą podczas finałowego tygodnia. Ania postanowiła zasiać niepewność w Arturze, który czuje się dosyć bezpiecznie w duecie z Atą. To przyjacielska rada czy mała zemsta za to, że nie dotrzymał danego słowa podczas minionego eliminacyjnego wieczoru, gdy odpadł Ivan?! Czy to, co powiedziała mu Ania wpłynie na jego decyzję podczas najbliższych eliminacji? Zobaczcie, o co poszło. "Hotel Paradise 2": Ania namiesza w relacji Ivana i Aty tuż przed finałem? Przed nami decydujące "rajskie rozdanie" w "Hotelu Paradise". To właśnie ono zdecyduje, jakie pary zobaczymy podczas finałowego tygodnia. Uczestnicy nauczeni doświadczeniem wiedzą już, że to jak potoczy się wieczór eliminacyjny może zależeć nie tylko od nich samych. W tym programie liczą się nie tylko uczucia ale również umiejętność kombinowania. Ania w rozmowie z Arturem zasugerowała uczestnikowi, żeby nie ufał Acie. Jako mocnego argumentu w sprawie użyła Ivana: - Myślisz, że jakby wszedł Ivan to Ata by cię nie zostawiła? - Przecież odrzuciła go już raz - Ale myślisz, że tego nie żałuje? Ja myślę, że żałuje i myślę, że czeka tylko aż Ivan będzie i by tego chciała. Co gorsze, spekulacje Ani mają więcej wspólnego z prawdą niż można byłoby się spodziewać. Sama Ata w rozmowie z innymi uczestnikami zwierzyła się, że bardzo brakuje jej Ivana i do tej pory nie przeżyła tego, że musiała go wyeliminować. Ivan był...