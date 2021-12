"Hotel Paradise 4": Maria, Artur i Kuba w ostrej wymianie zdań! "Maria gwiazdorzy"

Alicja Resich-Modlińska zaprosiła do studia Pytania na Śniadanie najlepszych przyjaciół zmarłej Marii Czubaszek - Hirka Wronę i Artura Andrusa. Dziennikarze wspominali swoją zmarłą przyjaciółkę. Jaka była naprawdę? Takich anegdotek i historii z życia pisarki nie znacie. Maria Czubaszek nie znosiła patosu, smutku i zwracania na siebie uwagi i była 100% kobietą - uwielbiała modę. Była znana ze swoich powiedzonek. Wynotowałam sobie kilka. "Przez sport do kalectwa", "Młodość musi się wyszumieć, starość musi się wypalić", "Stara ale jara", "Pamiętam go na pamięć", "Ręce opadły jak płetwy", "Była ładna bez przepychu", "Nienachalnej urody" - powiedziała Alicja Resich-Modlińska , która często gościła Czubaszek u siebie w programie. Przyjaciele wspominają zmarłą Marię Czubaszek Artur Andrus był ulubieńcem Marii Czubaszek i tylko jemu udawało się namówić ją na pewne ustępstwa od swoich zasad. Ale miał z nią problem przy pisaniu książek. Zadzwonił do mnie pan z wydawnictwa i zapytał mnie czy bym nie napisał książki z Marią Czubaszek, a ja na to, że akurat z Marią Czubaszek to bardzo chętnie. Po czym on zadzwonił do Marysi i powiedział, pan Andrus chciałby napisać z Panią książkę. Kłopot zaczął się po pierwszym spotkaniu, mieliśmy napisać książkę o niej i nagle Marysia zorientowała się, że musi opowiadać o sobie, wspominać i to jej nie odpowiadało. Szybko przestała odbierać ode mnie telefon to ja ją zmusiłem tak, że jak jeździliśmy gdzieś samochodem to włączałem dyktafon i mówiłem póki nie odpowiesz na parę pytań nie zatrzymam się na papierosa! Tylko to skutkowało - opowiedział Andrus. Hirek Wrona , dziennikarz muzyczny, stworzył nawet festiwal Czubaszek w Polanicy. Nie było łatwo ją do tego przekonać, unikała spotkania i mówiła: Nie mogę się z tobą spotkać, bo mam...