"Hotel Paradise 4": Wiktoria przerażona zachowaniem Marii: "To agresja emocjonalna!"

Do kolejnego "rajskiego rozdania" jeszcze trochę czasu, jednak to nie oznacza, że uczestników "Hotelu Paradise" nie czekają roszady. Dotychczasowa singielka Wiktoria otrzymała możliwość sparowania się z jednym z panów, który wyraził chęć stworzenia z nią relacji. Tym sposobem zajęła miejsce Marii u boku Kuby. Ta sytuacja zdecydowanie nie spodobała się Marii, która nawet nie próbowała opanować emocji. Po mocnej wymianie zdań przy stole, Wiktoria nie wytrzymała:

Dla mnie to już jest agresja emocjonalna

Frustracja złapała także Kubę, ponieważ bardzo szybko zdał sobie sprawę, że wybór Wiktorii wcale nie czyni go bezpiecznym podczas "rajskiego rozdania", a Maria jako nowa singielka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa... To, co zrobi skończy się łzami Wiktorii?

"Hotel Paradise": Maria atakuje Wiktorię

Po ostatniej randce, którą Wiktoria spędziła niemal ze wszystkimi uczestnikami "Hotelu Paradise" przyszedł czas na ostateczną decyzję. Okazało się, że była ona zależna od woli chłopaków. Wiktoria mogła wybierać partnera tylko spośród tych osób, które zdeklarowały, że chciałby z nią tworzyć parę. Taką deklarację złożył jedynie Kuba i to właśnie on połączył się z Wiktorią, a Maria została bez pary i musiała wyprowadzić się do singielni. Swojego niezadowolenia nawet nie próbowała ukrywać. Patrząc na radość Kuby z nowej partnerki i odnosząc się do jego słów, że "widzi w niej potencjał" podsumowała:

- Szkoda, że przed chwilą mówiłeś, że jesteś pewien swojej pary.

- Coś źle zinterpretowałaś, dzisiaj na pewno ci tego nie powiedziałem

Mat. prasowe Hotel Paradise

Kuba starał się wyjaśnić sytuację z byłą partnerką:

- Ty to bierzesz jako jakiś atak? Mieliśmy tylko podjąć decyzję czy chcielibyśmy spróbować relacji z Wiki a że wybrała akurat moją osobę...

- Ale się zgodziłeś a mi mówiłeś, że nie chcesz zmieniać partnerki

Kuba przypomniał jej, że ta sytuacja miała miejsce na długo przed pojawieniem się w programie Wiktorii:

- Czyli we mnie już potencjału nie widzisz?

- Nie to nie jest tak. (Z Wiktorią - przyp. red.) Nadajemy gdzieś tam na podobnych falach, dobrze nam się rozmawia ale...

Maria nie kryła swojego rozczarowania, a Kubie powoli puszczały nerwy, ponieważ doskonale sobie zdawał sprawę, że zaangażowanie uczestniczki w relacje z nim wzrosło dopiero po tym, jak poczuła zagrożenie ze strony Wiktorii. Maria postanowiła zaatakować nową przy stole i przerwać jej radość z powodu tego, że odbiła jej partnera. Na słowa Wiktorii, że "cieszy się, że ma chłopaka" odpowiedziała:

- Ciekawe na jak długo. Jeszcze nie miałam okazji z Tobą porozmawiać ale sobie porozmawiamy. Ja w jakimś tam stopniu zaczęłam otwierać się na relację z Kubą i będą o niego walczyć. Mówiłam Ci, że mi zależy i wiedziałaś to więc jestem zaskoczona. (...) Jeżeli robię te kroczki to chce je robić do jednej osoby i nie mam na celu iść z kimś innym i zrobić to samo. Chce być pewna jednej osoby.

- To nie jest moja wina, odbieram to jako atak. Nie było wolnego faceta - przypomniała jej i przyznała przed kamerami - Dla mnie to już jest agresja emocjonalna.

Ostatecznie Wiktoria zdecydowała się wyciągnąć rękę do Marii i chociaż chwilowo zażegnać spór...

Mat. prasowe Hotel Paradise

"Hotel Paradise 4": Kuba jest wściekły na Wiktorię, że woli Miłosza

Mało kto wiedział, że wybór nowego partnera Wiktorii był ograniczony tym, jaką decyzję podjęli poszczególni uczestnicy. Wiktoria jawnie przyznała Miłoszowi, że ma do niego, żal że nie dał jej otwartej furtki przy wyborze:

Zrobiłem to, bo powiedziałem sobie, że nie znam cię i nie mogę tego zrobić. Poza tym nie wzięłaś mnie a ja bardzo na to liczyłem i wtedy ja się na Tobie zawiodłem - wypomniał jej wybór Przemka i Łukasza po pierwszym spotkaniu

Miłosz w rozmowie z Wiktorią przyznał, że bardzo mu się podoba ale nie chce kierować się sercem i potem tego żałować:

Chcę Ci powiedzieć, że bardzo mi się podobasz i cały czas o Tobie myślałem i dlatego też patrzyłem Ci w oczy. Nawet Karolinie powiedziałem, że będę się kierował rozumem i dopóki nie poznam Ciebie nie będę się kierował sercem. Do żadnej kobiety nie mam emocji, traktuje je jak kumpele łącznie z Karoliną. W ogóle mnie nie pociąga, ty mnie pociągasz. Jesteś jedyną osobą, która mi tu namieszała.

Mat. prasowe

Podkreślił jednak, że jeżeli ona zdecyduje się na jakąkolwiek relację z Kubą, którego właśnie wybrała, on całkowicie odpuści. Z kolei Kuba zauważył, że pomiędzy jego nową partnerką Wiktorią a Miłoszem dzieje się coś więcej. Miłosz postanowił to wyjaśnić:

- Jesteś zły na mnie?

- Nie ale dla mnie to nie jest para. Trochę mam żal, że wieczorem mogła iść spać ze mną a poszedłem sam spać a ona przyszłą później - wypomniał Miłoszowi.

Ma świadomość, że gdyby Miłosz również zostawił jej serce, on dziś prawdopodobnie dalej byłby w parze z Marią. Niepewnie czuje się także Karolina, chociaż Miłosz zapewnił ją, że może się czuć bezpieczna, bo Wiktoria mimo tego, że mu się podoba, może po prostu grać. Z kolei Wiktoria zapewniła Kubę, że gdyby miała wybór pomiędzy nim a Miłoszem to pozostałaby przy swoim:

Wybrałabym ciebie, bo wydaje mi się, że Miłosz kłamie (...) Ale mam wrażenie, że Miłosz bardziej próbuje mnie poznać, a ty sobie wczoraj poszedłeś do gdybalni

Wygląda na to, że nowe pary i nowe relacje zaczynają wprowadzać zamęt. W dodatku Maria będzie miała okazję zrobić roszadę w parach! Wygląda na to, że ktoś będzie przez to płakał. Czy odegra się na Wiktorii i odzyska Kubę? Czy on będzie tego chciał?