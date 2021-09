"Hotel Paradise 4": Kuba ostro o zachowaniu uczestników i nowej edycji! "Toksyczna atmosfera"

W "Hotelu Paradise 4" akcja zdecydowanie nie zwalnia tempa, a poczynania uczestników nowej edycji śledzą również ich poprzednicy, którzy przygodę z rajskim Zanzibarem mają już za sobą. Po jednym z ostatnich odcinków randkowego show swoimi przemyśleniami na temat tego, co dzieje się na wyspie, postanowił podzielić się Kuba Wójcik. Kontrowersyjny uczestnik, który sam w "Hotelu Paradise 3" wzbudził mieszane uczucia, przyznał, że nowy sezon naprawdę ciężko mu się ogląda. Dlaczego?

Panuje u nich tak toksyczna atmosfera, że mi aż jest przykro - ocenił Kuba.

A to dopiero początek! Chłopak, który dał się zapamiętać ze swojego okrzyku "Luuuiiiizaaaa" nie szczędził mocnych słów.

Kuba z "Hotelu Paradise 3" ostro komentuje "Hotel Paradise 4"

Uczestnicy "Hotelu Paradise 4" poprzeczkę mają ustawioną naprawdę wysoko. Trzeci sezon hitowego reality show TVN 7 budził nie tylko ogromne emocje, ale przede wszystkim sympatię widzów, którzy do dziś obserwują życie swoich ulubieńców za pomocą mediów społecznościowych. Choć i teraz fani programu nie mogą narzekać na nudę, nikt nie ma wątpliwości co do tego, że uczestnikom czwartej edycji "Hotelu Paradise" przede wszystkim zależy na wygranej, a każdy kolejny odcinek dostarcza nam nowych intryg. Jak się okazuje, nie do końca podoba się to niektórym poprzednikom obecnych mieszkańców rajskiej willi.

Uczestników "Hotelu Paradise 4" skomentowała już Luiza, która przyznała, że ciężko ogląda jej się to, co dzieje się na Zanzibarze. Dodatkowo nową edycję skomentowała również Ola, a teraz postanowił zrobić to Kuba. Uczestnik "Hotelu Paradise 3", który sam spotkał się z lawiną hejtu, po tym, co zostało pokazane w programie, nie szczędził mocnych słów. Kiedy oglądał kolejny odcinek show ze swoją dziewczyną, nagrał InstaStory, na którym zwrócił się do swoich fanów.

Najpierw zaśmiewając się w głos przypomniał, jak sam rzucał krzesłem i biegał w szale po hotelu szukając swojej programowej partnerki - Luizy, a następnie przyznał, ze szczerze współczuje uczestnikom nowej edycji. Dlaczego?

Oglądając czwarty sezon, spoko, czekałem aż się rozkręci czy coś. Na ten moment widzę tylko to, że panuje u nich tak toksyczna atmosfera, że mi aż jest przykro i szkoda mi ich. U nas codziennie była impreza, codziennie się dobrze bawiliśmy, niektórzy może za dużo pili ale przynajmniej u nas było, wiecie, fajnie, wesoło. Wszyscy się lubili, wszyscy się wspierali. Kuźwa, to był najpiękniejszy czas. Naprawdę. Ten czwarty sezon, oni wszyscy ze sobą walczą. No słabo się to ogląda, bynajmniej mi i widzę, że nie tylko mi - stwierdził Kuba.

Kuba z trzeciej edycji "Hotelu Paradise" postanowił zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jego zdaniem obecni uczestnicy zdecydowanie nadużywają jednego słowa i wcale nie chodzi tu o znane widzom: "odpulić", "vibe", "w opór", czy "mordo".

W 4 sezonie też za często chyba używają słowa "rodzina". I chyba nie znają do końca definicji tego słowa - ocenił.

Zgadzacie się z Kubą? InstaStory chłopaka natychmiast zaczęli udostępniać pozostali uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise", a my musimy przyznać, że ta ekipa stworzyła naprawdę zgraną paczkę. Fani wielokrotnie mogli obserwować ich wspólne wyjazdy po programie i wieczorne spotkania na oglądanie nowych odcinków. Co więcej, choć wiele związków z "Hotelu Paradise 3" nie przetrwało próby czasu, uczestnicy wciąż mają ze sobą świetny kontakt. Sądzicie, że obecnym mieszkańcom rajskiej willi też się to uda?

Widzowie również mocno komentują uczestników czwartej edycji "Hotelu Paradise". Fanom show mocno podpadła Klaudia, a z ostrymi wypowiedziami musiały mierzyć się już też inne dziewczyny z programu. Wielu jednak zwraca uwagę przede wszystkim na fakt, że program to tak naprawdę gra o wielkie pieniądze i gdyby nie konflikty czy knucie, byłoby w nim po prostu nudno. Jak sądzicie?