Launo z "Hotelu Paradise" jest bardzo aktywna na swoim Instagramie i często opowiada swoim fanom, co u niej słychać. Ostatnio była uczestniczka hitowego show TVN7 postanowiła opowiedzieć fanom o swoim... łysieniu! Launo pokazała nagranie z kliniki, do której regularnie chodzi na zabiegi, aby ratować sytuację. Co dokładnie dolega dziewczynie i jaka jest szansa na poprawę?

"Hotel Paradise": Launo ma problemy z łysieniem

Launo Klaudia Kardel to zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 4. edycji "Hotelu Paradise". Dziewczyna wywoływała wśród widzów mnóstwo emocji, a sytuacje związane z jej udziałem w programie, odbijały się szerokim echem w sieci. Choć Launo już od kilku tygodni nie ma w w show, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Nie ulega wątpliwości, że udział w "Hotelu Paradise" przyniósł jej ogromną popularność, bo jej instagramowe konto śledzi już ponad 143 tys. osób.

Mat. prasowe, screen z odcinka Hotel Paradise

Launo na swoim Instagramie regularnie publikuje nowe zdjęcia, które niekiedy są nawet bardzo odważne. Była uczestniczka "Hotelu Paradise" często odpowiada na pytania fanów i przy tym zdradza pewne ciekawostki z programu, jak na przykład to, ile uczestnicy zarabiają dzięki udziałowi w show. Tym razem Launo zdecydowała się jednak podzielić bardziej osobistym wyznaniem.

Instagram/Launo Kardel

Jak się okazało, Launo ma problemy z łysieniem. Dziewczyna wyjawiła swoim obserwatorom co spowodowało, że nagle zaczęła tracić włosy.

- Okazało się, że łysieję. Wykryto u mnie łysienie androgenowe, szybko zdiagnozowane, więc można to załagodzić. 4 zabiegi mezo (mezoterapii - przyp. red.), a efekty są widoczne w badaniu trichoskopowym - napisała Launo.

Doskonale wiemy, że bujne i piękne włosy są dla wielu kobiet naprawdę bardzo ważnym atrybutem, dlatego mocno wspieramy Launo i mamy nadzieję, że była uczestniczka "Hotelu Paradise" szybko pokona problem łysienia!