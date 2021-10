"Hotel Paradise": Launo odpadła z show i zaskoczyła wyznaniem: "Tęsknie za swoim dzieckiem"

Nadszedł czas decyzji! We wtorek Hotel Paradise opuściło aż dwoje mieszkańców. Kto został tym razem bez pary? Zobaczcie co mogło wpłynąć na decyzję uczestników. Kogo wytypowali do odejścia Dominika i Artur? Czy byli zgodni w swoich odczuciach? Czy jedno z nich musiało ustąpić? Wybrali dziewczynę czy chłopaka? I jak uzasadnili swoją decyzję? Sprawdźcie poniżej, co działo się podczas Rajskiego rozdania. Zobacz także: Modne sneakersy na jesień 2020. Klaudia El Dursi z "Hotel Paradise" nie rozstaje się z tym modelem. Takie same ma Anna Lewandowska! Hotel Paradise, odc. 18. Rajskie rozdanie. Kto odpadł? Kto musiał opuścić Hotel Paradise? Ostatecznie okazało się, że jako pierwszy odpadł Bartek: Będę tęsknić. Wiele się tu nauczyłem. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz - powiedział Bartek. A kto jako drugi? Ostatecznie okazało się, że z programem musiała się pożegnać albo Sonia, albo Hania. Krystian zdecydował, że z programem rozstaje się Hania. Wybrał Sonię i to z nią chce kontynuować znajomość. Zobacz także: QUIZ! Gdzie to się wydarzyło - w "Love Island" czy "Hotel Paradise"? Sprawdź się! Bartek pożegnał się z programem. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Hotel Paradise TVN7 (@hotelparadise.tvn7) Wrz 29, 2020 o 11:37 PDT Jako druga z Hotelu Paradise odpadła Hania. Wyświetl ten post na Instagramie. ...