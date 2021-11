"Hotel Paradise": Ile uczestnicy zarobili za udział w show? Launo odpowiedziała

Czy Nana specjalnie dla "Hotelu Paradise" przerwała studia? Natalia ma dopiero 19 lat i jest najmłodszą uczestniczką czwartej serii show TVN 7, która dopiero wchodzi w dorosłe życie. Przed programem wiadomo było, że zaczęła studia. Czy udział w "Hotelu..." spowodował, że musiała je rzucić? Zobaczcie, co odpowiedziała zaciekawionym fanom! Zobacz także: "Hotel Paradise": Artur potwierdził związek z Ingą?! Przy okazji ZNOWU oberwało się Marii Nana z "Hotelu Paradise" przerwała studia dla programu? Udział w "Hotelu Paradise" dla prawie większości uczestników wiążę się z wielką przygodą, rozpoznawalnością i sławą oraz szansą na znalezienie miłości. Nic więc dziwnego, że ochotnicy są w stanie dostosować pod niego całe swoje życie. Czy tak było z Naną? Dziewczyna poszła bowiem na studia, ale kiedy dostała się do show, zrezygnowała z nich. Gdy fani zapytali ją o naukę, Natalia wytłumaczyła się: Wtedy jeszcze chodziłam do studium, nie na studia, więc były inne zasady, i dogadałam się, że przed wyjazdem ogarniam materiał i jak wracam, to cisnę do końca i jakoś zaliczyłam rok, nie wiem jakim cudem - mówiła Nana, pokazują przy okazji prace domowe z jednego z wykładów na warszawskiej uczelni. Nana to najmłodsza uczestniczka czwartej edycji "Hotelu Paradise". Ma 19 lat i na co dzień mieszka w Gdyni, gdzie studiuje w szkole musicalowej. Jest pół Polką, pół Kongijką. Aktualnie jest w parze z Mateuszem. Na naszej stronie znajdziesz aktualny w Bonito kod rabatowy , dzięki któremu taniej kupisz książki, których potrzebujesz. Sprawdź! Zobacz także: "Hotel Paradise": Launo odpada z programu przez Michała! "Przykro mi"