"Hotel Paradise": Krzysztof zaniepokoił fanów postami. Zabrał głos

Basia i Krzysztof z trzeciej edycji " Hotelu Paradise " są razem! Ta informacja ucieszyła fanów programu, którzy nie tylko twierdzą, że ta dwójka wyjątkowo pasuje do siebie, ale uważają, że ten związek może mieć szczęśliwy finał, bo oboje poszukują stabilizacji i bezpieczeństwa. Wydawało się, że wszyscy fani "Hotelu Paradise" kibicują relacji Basi i Krzysztofa, ale okazuje się, że nie brakuje też złośliwych komentarzy! O co chodzi? Krzysztof z "Hotel Paradise" 3 upodabnia się do Krystiana dla Basi!? Krzysztof Świst z "Hotelu Paradise" zdecydował się opublikować w relacji na Instastory komentarz jednego ze swoich obserwatorów, który zasugerował, że uczestnik zapuścił brodę dla Basi, aby upodobnić się do Krystiana! Musiałeś upodobnić się do Krystiana, że masz brodę - zapytał jeden z Internautów. To stwierdzenie najwyraźniej nieco rozbawiło Krzysztofa i zdecydował się je upublicznić na swoim Instagramie. Jak wiadomo uczestnik już w programie miał widoczny zarost, dlatego trudno mówić tu o spektakularnej metamorfozie po programie, a tym bardziej o upodobnieniu się do Krystiana. Sami spójrzcie na aktualne zdjęcia Krzysztofa z "Hotelu Paradise" 3! Wyraźnie widać, że niewiele go łączy z Krystianem... Zobacz także: "Hotel Paradise" 3: Kara zauroczyła też Simona? Zaskakująca odpowiedź Krzysztof z "Hotelu Paradise" jest aktualnie w szczęśliwym związku z Basią. Nie wszyscy jednak cieszą się ich szczęściem. Złośliwy internauta stwierdził, że Krzysztof upodabnia się do Krystiana, aby podobać się Basi. Uczestnika nieźle to rozbawiło i postanowił pokazać tę wiadomość publicznie. Krzysztof w relacji na Instastory zdradził też, jak świętował razem z Basią po...