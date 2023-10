Basia Pędlowska to niewątpliwie ulubienica fanów "Hotelu Paradise", których serca zdobyła swoją szczerością i naturalnością. Wielu internautów mocno trzymało za nią kciuki w programie i... udało się - razem z Krystianem wygrała show. Trzymali też po programie, kiedy związek tej dwójki rozpadł się niedługo po powrocie do Polski i... znów się udało! Basia długo nie była singielką, bo jej serce zdobył inny lokator hotelu, Krzysztof. Dziś są w sobie zakochani i chętnie pokazują to uczucie.

A jak ich związek ocenia osoba, która chyba najlepiej zna kulisy show i sercowe perypetie uczestników?

Karol Ozimek

Jak twierdzi Klaudia El Dursi, Basia wpadła w oko Krzysztofowi od samego początku. Dlaczego więc nie próbował już w programie zbudować relacji? Piękna prowadząca "Hotel Paradise" zdradziła przed naszą kamerą co go powstrzymywało. Wbrew temu, co mówili inni uczestnicy, Basia zdecydowanie jest w typie Krzyśka i, zdaniem prowadzącej, od początku to komunikował.

A jak ocenia ich związek teraz?

Ładnie na siebie patrzą, ładnie się ich ogląda - mówi.

Klaudia na pewno będzie z zainteresowaniem śledziła ich wspólną przyszłość.