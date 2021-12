"Hotel Paradise ": Klaudia El Dursi zdradziła kulisy finałowej Pandory! Pokazała, co działo się w programie 

"Hotel Paradise" wkroczył w decydującą fazę. We wczorajszym odcinku zobaczyliśmy ostatnią "puszkę Pandory" w pierwszej edycji show. Padło wiele niekomfortowych i trudnych pytań, a jedno z nich w szczególności było uszczypliwe dla Blondino. Chłopak jednak nie dał się sprowokować i wszystkich zaskoczył swoją postawą i odpowiedzią. Widzowie są zachwyceni i jeszcze mocniej trzymają kciuki za jego wygraną. Zobaczcie co się wydarzyło! Zobacz także: Blondino z "Hotel Paradise" pokazał zdjęcie z przeszłości. Internautki są zachwycone! "Ale słodziak" Blondino nie dał się sprowokować podczas puszki Pandory! Dostał bardzo uszczypliwe pytanie Pierwsza edycja "Hotelu Paradise" dobiega końca! W programie pozostały już tylko trzy pary: Blondino i Martyna, Chris i Marietta oraz Adam i Viola. Już dziś z show pożegna się kolejna dwójka uczestników, a w najbliższy piątek 17. kwietnia poznamy zwycięzców całego show! Stawka jest ogromna, bowiem nagrodą główną jest czek o wartości 100 tys. złotych! W środę 15. kwietnia obejrzeliśmy ostatnią puszka Pandory w pierwszej edycji "Hotelu Paradise", w której oprócz półfinalistów, udział wzięli także uczestnicy, którzy pożegnali się już z show. Byli mieszkańcy hotelu dokładnie słuchali odpowiedzi par i zadawali dodatkowe pytania, aby rozwiać swoje wątpliwości. Co więcej, to właśnie uczestnicy, którzy odpadli z show zadecydują, kto dostanie się do wielkiego finału, a kto będzie musiał pożegnać się z programem tuż przed decydującym starciem. Podczas "puszki Pandory" oczywiście nie zabrakło emocji i niekomfortowych pytań. Jednak zdecydowanie najtrudniejsze pytanie otrzymał Blondino. Uczestnik musiał odpowiedzieć, jak się czuje z tym, że jest pajacem....