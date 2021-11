Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie ze starszym synem. Co za przystojniak!

Klaudia El Dursi od kilku tygodni przebywa na Bali, gdzie kręcony jest "Hotel Paradise" - nowy program, który zobaczymy już 24 lutego na antenie TVN7. Piękna modelka została prowadzącą show. Na szczęście nie musiała na zbyt długo rozstawać się z rodziną. Od niedawna na Bali są z nią również synowie oraz mąż. Klaudia El Dursi chętnie pokazuje, jak spędzają wolne chwile między nagraniami. 6 lutego jej starszy syn będzie świętował 11. urodziny. Z tej okazji gwiazda "Hotelu Paradise" pokazała ich wspólne zdjęcie. Zobaczcie, jak wygląda starszy syn Klaudii El Dursi! Klaudia El Dursi pokazała starszego syna Klaudia El Dursi jest mamą dwóch chłopców. Starszy z nich za moment skończy 11 lat. Chłopak z pewnością na długo zapamięta te urodziny. Spędzi je bowiem wraz z rodzicami i bratem na Bali, gdzie jego mama kręci nowy program TVN7 "Hotel Paradise". Dzień przed jego świętem modelka opublikowała na Instagramie ich wspólne zdjęcie. Jutro mija 11 lat od kiedy Ciebie do siebie przytulam 💜 - napisała rozczulona modelka. Musimy przyznać, że jej starszy syn to prawdziwy przystojniak! Już niedługo będzie łamał kobiece serca :) Wyświetl ten post na Instagramie. 💜 jutro mija 11 lat od kiedy Ciebie do siebie przytulam 💜 Post udostępniony przez Klaudia El Dursi (@klaudia_el_dursi) Lut 5, 2020 o 8:38 PST Na wyspie pojawił się też młodszy syn Klaudii, który korzysta z rajskich warunków, w których pracuje jego mama