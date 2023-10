Marietta, którą poznaliśmy w pierwszej edycji hitowego show "Hotel Paradise" z chęcią dzieli się z fanami wydarzeniami ze swojego prywatnego życia. Nie inaczej było tym razem. Okazuje się, że wspólnie z ukochanym, Patrykiem Świdowskim mają prawdziwe powody do radości! Sami zobaczcie, jak miłość pomiędzy nimi kwitnie!

"Hotel Paradise": Marietta i jej ukochany mają powody do świętowania

Obecnie wszyscy wyczekują już na premierową odsłonę "Hotel Paradise All Stars". Widzowie nieustannie zastanawiają się, kto pojawi się na ekranie. Tego jeszcze nie wiemy. Jedno jednak jest pewne - wiemy kogo nie zobaczymy w show - wszystkich tych, którzy miłość znaleźli poza programem. W tym gronie znalazła się zwyciężczyni pierwszej edycji hitowego show, Marietta Witkowska. Na wizji ta nawiązała prawdziwą więź z Chrisem Ducci. Związek jednak nie przetrwał próby czasu. Po programie uczestnik znalazł spokój u boku innej partnerki, a obecnie spełnia się w roli taty. Życie pozytywnie potoczyło się także dla Marietty, która związała się z Patrykiem Świdowskim. Teraz zakochani mają co świętować!

Jak się okazuje Marietta z "Hotelu Paradise" wzięła ślub równo rok temu! W związku z czym wspólnie z ukochanym właśnie świętuje pierwszą rocznicę ślubu! Jak zakochani spędzają ten wyjątkowy czas? W równie wyjątkowym miejscu! Okazuje się, że uczestniczka show postanowiła wrócić do sentymentalnego miejsca, jakim jest Bali! To właśnie tam odbyła się pierwsza edycja hitowego show! Zakochani zrezygnowali więc z typowego świętowania w towarzystwie kolacji przy świecach i czerwonych róż. Korzystają za to z uroku wyspy:

- Zamiast kolacji i kwiatów ???? najlepsza rocznica ever! Życzę Nam po prostu tego co już mamy, żebyśmy zawsze byli jak na tym filmiku ❤️ - napisała uczestniczka.

Pod postem zwyciężczyni "Hotelu Paradise" posypały się liczne komentarze:

- Wszystkiego najlepszego na dalsze lata ...a rocznica naprawdę cudowna????❤️ - O kurde ???? za odwagę w życiu bym się nie odważyła. Po prostu idealnie dopasowani jesteście. Dużo Miłości i pięknego życia jak ten filmik ????????❤️ - MAGIA ❤️ dziś również świętujemy 1 rocznice ślubu, i też będzie po naszemu.. bez kwiatów, sukienki i lampki drogiego szampana???? - Idealnie się dobraliście ❤️ - Ogień ???? - rozpisują się internauci.

My także składamy najlepsze życzenia dla zakochanych!

