To już pewne! Ruszyły nagrania do piątej edycji "Hotelu Paradise". Klaudia El Dursi już kilka dni temu razem z całą rodziną wyleciała do Ameryki Środkowej, gdzie powstanie piąty i szósty sezon randkowego show Telewizyjnej Siódemki. To właśnie tam, w rajskiej willi rozpoczęła się przygoda uczestników najnowszej odsłony "Hotelu Paradise". Teraz Natka z ostatniej, 4. odsłony miłosnego hitu TVN7, zwróciła się do nich z ważnym apelem! Zdradziła, kogo zobaczymy w piątej edycji? Natka apeluje do uczestników "Hotel Paradise 5" Natka wzięła udział w ostatniej, czwartej edycji "Hotelu Paradise". Ciemnowłosa piękność od samego początku stworzyła parę z Darkiem, jednak dość szybko okazało się, że uczestnicy show TVN7 nie potrafią dojść do porozumienia. Między Natalią a Darkiem pojawiły się konflikty i ostatecznie charyzmatyczna stylistka paznokci zdecydowała się na zmianę partnera w programie. Uczestniczka "Hotelu Paradise 4" stworzyła zgrany duet z Mateuszem, jednak ich relacja zakończyła się, kiedy w hotelu pojawiła się Vanessa i rozbiła ich parę. Natalia musiała wtedy opuścić program. Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi broni zachowania uczestniczek w stosunku do Wiktorii?! Natalia była jedną z uczestniczek, która wzbudzała ogromne emocje wśród widzów. Niestety, to właśnie ona była w grupie osób, które bardzo ostro traktowały Wiktorię, przez co po emisji show zmagały sę z ogromnym hejtem ze strony internautów. Natalia razem z kolegami z "Hotelu Paradise" chciała wyeliminować Wiki, ale tuż przed odpadnięciem przeprosiła ją za swoje zachowanie. Teraz Natalia, była uczestniczka "Hotelu Paradise" zwróciła się do uczestników...