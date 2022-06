"Hotel Paradise": Jay przygotował dla Elizy romantyczną niespodziankę! Nie uwierzycie, co zrobił

Maciek z "Love Island" nie miał szczęścia w miłości w programie. Gdyby nie jego decyzja o odejściu od Ani, być może do dziś byliby parą. Ania i Maciek, choć utrzymują ze sobą kontakt, to łączy ich już tylko przyjaźń . Ostatnio uczestnik "Love Island" opublikował jednak wspólne zdjęcie z Nathalią z "Hotelu Paradise"! Czy jego życie uczuciowe zaczyna znowu nabierać tempa? Co łączy Macieja z "Love Island" i Nathalię z "Hotelu Paradise"? Zobaczcie, o co tyle hałasu! Zobacz także: "Hotel Paradise" 3: Jedna z par przestała ukrywać się przed finałem programu! To nagranie zdradza wszystko Co łączy Maćka z "Love Island" i Nathalię z "Hotelu Paradise"? Maciek cieszy się dużą popularnością na Instagramie. Uczestnik programu, choć podczas trwania "Love Island" nie był najlepiej komentowany, teraz jest lubiany, a wszystkie jego niepochlebne zachowania poszły dawno w niepamięć. Maciej wykorzystuje więc przestrzeń Instagrama do promowania swojego zawodu i swojej pracy. Maciej jest trenerem personalnym, a specjalizuje się w pracy nad sylwetkami kobiet. Jego pierwszą klientką była Ania z "Love Island" , natomiast kolejną jest właśnie Nathalia z "Hotelu Paradise"! Chociaż początkowo widok tych dwoje, mógł zszokować widzów obu programów, to po przeczytaniu opisu wszystko stało się jasne. Maciej po wspólnym zdjęciem z Nathalią z "Hotelu Paradise" napisał: Dziewczyny, chcę wam serdecznie podziękować za zaufanie. @anna_burska @nathalia_fok. Jestem pozytywnie zaskoczony waszym zaangażowaniem. Z mojej strony zrobię wszystko, aby przełożyć swoją wiedzę na wasze rezultaty. Jak bardzo jestem szczęśliwy wracając do zawodu, który polega na pomaganiu innym - dziękuje...