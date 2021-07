W "Hotel Paradise" nie brakuje zaskoczeń i zwrotów akcji! W ostatnim odcinku byliśmy świadkami powrotu jednego z najbardziej lubianych uczestników - Bartka Graczyka. Już na samym wstępie chłopak dowiedział się, że Dominika nie jest z Arturem, co dodatkowo go ucieszyło. Taki obrót wydarzeń spodobał się również fanom show, którzy mają nadzieję, że teraz Dominika i Bartek stworzą szczęśliwy związek! W dzisiejszym odcinku Bartek dostanie również możliwość wyeliminowania jednego z mieszkańców hotelu. Internauci już domyślają się, kto pożegna się z programem. Zobaczcie! Zobacz także: Uczestnik "Hotel Paradise" i uczestniczka "Love Island" są parą! Pokazali romantyczną fotografię Hotel Paradise: Powrót Bartka ucieszył fanów show! Internauci domyślają się, kogo chłopak odeśle dzisiaj do domu! Bartek Graczyk to kolejny uczestnik, który powrócił do "Hotelu Paradise". To była ogromna niespodzianka dla pozostałych mieszkańców hotelu, którzy na widok chłopaka, bardzo się ucieszyli. Teraz przed Bartkiem ogromna szansa na stworzenie związku z Dominiką - dziewczyną, która od samego początku bardzo mu się podobała, jednak początkowo jej serce skradł Artur. Co więcej, to właśnie decyzja Dominiki i Artura zaważyła o tym, że chłopak musiał wcześniej opuścić show. Dzisiaj jednak relacja Dominiki i Artura to już przeszłość, a powrót Bartka doprowadził dziewczynę do łez - oczywiście łez szczęścia. Również fani show bardzo liczą na to, że teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Bartek i Dominika byli razem! - Niech się jej uda z Bartkiem ❤️ - ❤️❤️❤️❤️❤️DOMI I BARTUŚ ✊✊✊✊✊✊ - jak cudownie zobaczyć...