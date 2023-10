Bartek po zakończeniu drugiej edycji "Hotel Paradise" zdecydował się wrócić do swojej byłej narzeczonej. Para jednak nie publikuje swoich wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych, a dziewczyna uczestnika reality-show nie jest osobą publiczną i wygląda na to, że dba o to, aby tak pozostało.

Jeżeli będzie taka sytuacja, że chcemy to upublicznić to podejmiemy tę decyzję razem. Lubię robić niespodzianki, więc pewnie zrobię niespodziankę - powiedział niedawno Bartek w rozmowie z naszą reporterką.

A dlaczego wcześniej para rozstała się, a po programie nagle wrócili do siebie? Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co na ten temat powiedział sam Bartek! Powód może Was zaskoczyć...

