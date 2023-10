Bartek Graczyk był uczestnikiem drugiej edycji "Hotelu Paradise" i jak już wiadomo, na rajskim Bali nie znalazł szczęścia w miłości. Wszyscy pokładali duże nadzieje na jego związek z Dominiką, ale ich relacja zakończyła się tuż po zakończeniu programu. Bartek niedługo potem wrócił do swojej poprzedniej partnerki, z którą wcześniej był już zaręczony!

Zobacz także: TYLKO U NAS: Znamy lokalizację trzeciej edycji "Hotelu Paradise"! To nie koniec zmian

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Bartkiem, który wyjawił nam między innymi, że jego ukochana jest od niego starsza o 8 lat! Ponadto dowiedzieliśmy się również, jak wyglądały zaręczyny tej dwójki.

"To był wielki spontan. [...] Ja kupiłem kwiatki, zasłoniłem je w samochodzie, z tego co pamiętam to kupiłem białe róże chyba z 51 sztuk i do tego pierścionek zaręczynowy - zdradził nam Bartek.