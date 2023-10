Ta para raczej nie dojdzie do porozumienia. A mowa o Bartku i Dominice z drugiej edycji "Hotelu Paradise". W programie przez chwilę tworzyli zgrany duet, jednak po - zaczęły się wzajemne oskarżenia i ciągłe docinki. Niedawno w studiu Party.pl gościliśmy Dominikę, która miała żal do mężczyzny, a największy o to, że po dwóch tygodniach od rozstania wrócił do byłej narzeczonej. Jak widzi to sam Bartek? On również pojawił się w naszej redakcji i przedstawił swój punkt widzenia!

Reklama

Kogo wspieracie w tym sporze?

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Dominika o kulisach rozstania z Bartkiem. "Dojrzałam w nim buractwo”