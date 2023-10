Bartek po powrocie z Bali, gdzie kręcony był "Hotel Paradise" wrócił do byłej dziewczyny. Wygląda na to, że przysłowie "Stara miłość nie rdzewieje" sprawdziło się w przypadku Bartka i Agaty, bo tak ma na imię, jego osiem lat starsza miłość.

Kobieta jednak nie jest medialną osobą i chciałaby jeszcze przez jakiś czas taką pozostać. Co prawda Bartek i Agata odwiedzili studio Party.pl razem, jednak nie chcieli ujawniać się przed kamerami. Czy możemy liczyć na to, że zrobią to w najbliższym czasie?

Jeżeli będzie taka sytuacja, że chcemy to upublicznić to podejmiemy tę decyzję razem. Lubię robić niespodzianki, więc pewnie zrobię niespodziankę - powiedział nam Bartek.

Co jeszcze zdradził nam na temat relacji z Agatą oraz tego, jak godzą jego rozpoznawalność z tym, że jego ukochana stroni od mediów? Zobaczcie nasze wideo!

