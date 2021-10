"Hotel Paradise 4": Inga znała uczestników przed programem! 

Inga dołączyła do "Hotelu Paradise" dopiero niedawno, a już cieszy się coraz większą sympatią widzów. Jej wejście do programu nieźle namieszało - rozbiła duet Łukasza i Vanessy, posyłając ją do singlówki, a Mateusz i Sara oraz Przemek i Nana musieli zamienić się parami. Jednak to nie koniec rewelacji. Okazuje się, że Inga wcale nie jest taka "zielona" w sprawach "Hotelu Paradise" i zna osobiście kilku uczestników! Kogo? Zobaczcie, co zdradziła.

"Hotel Paradise 4": Inga znała uczestników wcześniej

Inga Bartnikowska została okrzyknięta przez widzów "najpiękniejszą uczestniczką ze wszystkich edycji". Jednak nie wszyscy wierzą w to, że jest tak naturalnie piękna i nigdy nie ingerowała w swoją urodę. Uczestniczka postanowiła rozwiać ich wątpliwości i powiedziała, jakim zabiegom się poddała. Uroda Ingi to nie jedyny temat, który interesuje widzów. Niedawno rozpoznali jej tatuaż na nagraniu Artura, zwycięzcy 2. edycji "Hotelu Paradise". Podczas wspomnianego nagrania określił ją mianem "swojej dziewczyny". Inga i Artur zabrali głos w sprawie rzekomego związku i przyznali, że obowiązuje ich tajemnica i nie zamierzają zdradzać, czy coś ich łączy. Teraz okazuje się, że Artur to nie jedyny uczestnik "Hotelu Paradise", który zna się z piękną blondynką.

Inga Bartnikowska przed programem znała się także z gwiazdami 3. edycji Kornelią Głaszcz i Basią Pędlowską. Przy okazji podzieliła się z widzami tym, w jakich okolicznościach poznała zwyciężczynię 3. sezonu show:

Znałam się wcześniej z Basią, bo razem imprezowałyśmy w Sopocie ale ani ja ani ona nie wiedziałyśmy, że chcemy pójść do "Hotelu Paradise". Znam się także z Kornelią i Arturem.

Jesteście zaskoczeni tym, ilu uczestników Inga znała przed programem?

Instagram @inga_hotelparadise

Wśród znajomych Ingi z "Hotelu Paradise" jest aż dwóch zwycięzców: Artur wraz z Atą wygrał 2. edycję programu, a Basia w duecie z Krystianem wygrali 3. sezon. Czy Inga ma szansę dołączyć do tego grona i powalczyć o miłość lub pieniądze w finale 4. edycji?

Mat. prasowe

Wejście Ingi do programu sporo namieszało, a piękna blondynka wpadła w oko niejednemu przystojniakowi w "Hotelu Paradise". Jednak czy to wystarczy? W ostatnich odcinkach miała szczęście, ponieważ będąc w parze z Łukaszem zaledwie kilkanaście godzin, udało im się poznać na tyle, żeby Łukasz nie wypadł źle na teście wiedzy o partnerce. Konsekwencje przegranej były poważne o czym przekonał się Michał. Jego przegraną przypłaciła Launo - musiała odejść z programu.